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大甲鎮瀾宮國運籤出爐 解籤老師：世代交替年是「小吉」

記者游振昇、陳熙文／綜合15日電
大甲鎮瀾宮14日晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。（記者游振昇／攝影）
大甲鎮瀾宮14日晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。（記者游振昇／攝影）

台中大甲鎮瀾宮14日晚子時抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是小吉，比去年中籤好，屬小吉，他說今年國運是世代交替年，人口籤「宋太祖河東大戰龍虎關」，籤詩內容「東西南北不堪行，前途此事正可當，勸君把定莫煩惱，家門自有保平安」。

解籤老師周建男說，今年國運是世代交替年，產業經濟會大幅漲跌，可穩重過關，更要在既有健全體制基礎上，提振國家聲望。

周建男強調，今年四季籤中，雨水、早冬和允冬都是吉；抽四季籤前，鎮瀾宮誦經祈福，再由鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人向媽祖參拜，顏清標剛開始站著虔誠向媽祖神像擲筊，都沒聖筊，最後改跪拜，一次就聖筊，接續抽出人口等4支籤，再由解籤老師說明。

全台各廟宇陸續請示神明、抽出國運籤。總統府發言人張惇涵日前表示，在民主台灣，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民俗展現，「但就像台灣俗諺說的『也著神，也著人』，國家的運勢取決於全體國民的共同努力」。

張惇涵表示，執政團隊不會因為抽到好籤或壞籤，而有所鬆懈或氣餒；即便是去年有廟宇抽不出籤，但事實證明，憑藉台灣人民的集體團結意志，共同讓台灣挺過疫情的挑戰，成為國際社會面對疫情的希望之光。

張惇涵也說，就像蔡英文總統春節談話的期許，台灣一起度過了實屬不易的鼠年，期盼台灣人民也都能夠像去年一樣團結，一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮。

大甲鎮瀾宮14日晚抽出國運籤，解籤老師說是小吉。（記者游振昇／攝影）
大甲鎮瀾宮14日晚抽出國運籤，解籤老師說是小吉。（記者游振昇／攝影）

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