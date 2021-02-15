我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

連5天開出1億頭獎 台中1人獨得大樂透

 記者林海／台北15日電
大樂透連續5天開出頭獎。(本報資料照片)
大樂透連續5天開出頭獎。(本報資料照片)

大樂透連續第5天開出頭獎，台灣彩券表示，2月14日大樂透頭獎金額1億元(台幣，下同，約356萬美元)在台中市太平區永成里長億路26號1樓開出，由一人獨得；而春節大紅包獎項開出情形本期也開出26組，總中獎注數為30注，其中22組為單注中獎，4組為2注均分。

台彩表示，超喜公益彩券行曾於2017年開出過今彩539頭獎800萬元，2015年、2019年春節期間總計開出過3次春節大紅包獎項，14日晚上再添一筆億元頭獎開出紀錄，而大樂透連續5期開出頭獎，也是史上第一遭。

台彩也說，本期春節大紅包獎號依照大小順序分別為18、24、28、29、32、33、41、48和49等9個號碼，消費者的選號只要對中其中任6個，即為對中春節大紅包獎項，14日晚上總計開出26組，其中22組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有4組為2注均分，每組各分得50萬元。

台彩指出，本期春節大紅包獎項的投注站共26家，其中有三家都在14日晚第二度開出今年的春節大紅包，分別為桃園市八德區的「億萬福彩券行」、屏東縣麟洛鄉的「雄發彩券資訊社」以及新竹縣湖口鄉的「彩連開獎券行」。

此外，位於台東縣台東市的「金錢袋彩券行」曾於2018年開出1.02億元的大樂透頭獎，2015年、2018年春節期間也曾開出過春節大紅包獎項，14日晚上再度開出，累計自第四屆以來已開出過三次大紅包獎項。

根據依台彩最新統計結果，大樂透春節大紅包累計已送出201組，共252人中獎，且其中163位幸運兒為獨得100萬元獎金，獨得百萬大獎的比率為65%。春節大紅包獎項目前尚餘159組，也就是說還有1.59億元的加碼獎金待送出，15日開獎的大樂透頭獎仍將保證1億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號、頭獎上看4.9億元的威力彩也將於15日晚上開獎。

台灣 美元

上一則

三種說法一個意思 馬英九祝賺大錢惹笑眾人

下一則

他收3800元開運紅包卻大怒 網友力挺：會有報應

延伸閱讀

情人節與春節重疊 華埠中餐館生意卻不如預期

情人節與春節重疊 華埠中餐館生意卻不如預期
疫情下過春節 舊金山李彩娜：雲聚會送福字 買花過新年

疫情下過春節 舊金山李彩娜：雲聚會送福字 買花過新年
疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包

疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包
疫情下過春節 聖荷西章先生 為媽媽安全不聚餐

疫情下過春節 聖荷西章先生 為媽媽安全不聚餐

熱門新聞

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

2021-02-13 01:30
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋長滿麻子、臉型奇特的「醜像」，在元旦剛開幕的大展「權力的形狀」首次展出，吸引大批好奇觀眾。（記者陳宛茜／攝影）

「史上最醜明太祖」亮相 民眾朝聖：醜爆了

2021-02-13 01:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。取自江啟臣臉書

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

2021-02-13 07:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪