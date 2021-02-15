連5天開出1億頭獎 台中1人獨得大樂透

大樂透連續5天開出頭獎。(本報資料照片)

大樂透連續第5天開出頭獎，台灣 彩券表示，2月14日大樂透頭獎金額1億元(台幣，下同，約356萬美元 )在台中市太平區永成里長億路26號1樓開出，由一人獨得；而春節大紅包獎項開出情形本期也開出26組，總中獎注數為30注，其中22組為單注中獎，4組為2注均分。

台彩表示，超喜公益彩券行曾於2017年開出過今彩539頭獎800萬元，2015年、2019年春節期間總計開出過3次春節大紅包獎項，14日晚上再添一筆億元頭獎開出紀錄，而大樂透連續5期開出頭獎，也是史上第一遭。

台彩也說，本期春節大紅包獎號依照大小順序分別為18、24、28、29、32、33、41、48和49等9個號碼，消費者的選號只要對中其中任6個，即為對中春節大紅包獎項，14日晚上總計開出26組，其中22組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，有4組為2注均分，每組各分得50萬元。

台彩指出，本期春節大紅包獎項的投注站共26家，其中有三家都在14日晚第二度開出今年的春節大紅包，分別為桃園市八德區的「億萬福彩券行」、屏東縣麟洛鄉的「雄發彩券資訊社」以及新竹縣湖口鄉的「彩連開獎券行」。

此外，位於台東縣台東市的「金錢袋彩券行」曾於2018年開出1.02億元的大樂透頭獎，2015年、2018年春節期間也曾開出過春節大紅包獎項，14日晚上再度開出，累計自第四屆以來已開出過三次大紅包獎項。

根據依台彩最新統計結果，大樂透春節大紅包累計已送出201組，共252人中獎，且其中163位幸運兒為獨得100萬元獎金，獨得百萬大獎的比率為65%。春節大紅包獎項目前尚餘159組，也就是說還有1.59億元的加碼獎金待送出，15日開獎的大樂透頭獎仍將保證1億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號、頭獎上看4.9億元的威力彩也將於15日晚上開獎。