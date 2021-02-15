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他收3800元開運紅包卻大怒 網友力挺：會有報應

台灣新聞組 / 台北15日電
一名彩券行員工春節期間收到客人包的3800元台幣「大紅包」，打開一看竟全是玩具鈔票。 (翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」)
一名彩券行員工春節期間收到客人包的3800元台幣「大紅包」，打開一看竟全是玩具鈔票。 (翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」)

每年農曆春節是彩券行最忙碌的時候，因為許多民眾會在這段期間買幾張彩券試手氣。就有彩券行員工表示，自己大年初二收到客人包的3800元台幣（約135美元）「大紅包」，數字雖吉利卻開心不起來，原因曝光後眾網友忍不住開罵「惡劣」、「會有報應」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己過年期間去彩卷行打工補貼收入，雖然有固定薪水可領，但每天都要站至少12小時，上班期間也無法正常吃飯。有時候會收到客人包的紅包，無論金額大小都非常高興。

該網友接著說，自己13日收到一個紅包，回家打開一看卻相當傻眼，因為裡面包的是「五色玩具鈔」。他生氣表示，寧可客人「給紅而不包」，也不希望收到一疊「玩具鈔」，因為聽說這樣不吉利，並在文末hashtag寫道「五色鈔開運需要全是真鈔才能招真財」。

貼文曝光後，不少網友留言表示「祝這種人一輩子也別想發財」、「一點水準都沒有，根本是裝大方」、「真的是沒水準」、「我寧願收到一塊錢」。也有網友建議該網友調閱監視器查看客人的嘴臉，「以後他買，記得說『祝您槓龜』！」。

據命理師說法，五色鈔票100元紅色屬火、200元綠色屬木、500元咖啡色屬土、1000元藍色屬水、2000元銀紫色屬金，民眾在春節期間可各鈔票準備一張，將5張鈔票全數裝在紅包袋，帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包裡隨身攜帶不可花掉，如此就能讓錢包變成財庫、錢母，讓自己有機會招財滾滾。

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