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大龍峒保安宮國運籤 暗示牛年「凡事宜保守」

記者鍾維軒／台北12日電
大龍峒保安宮分別抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，預測今年國家各行各業運勢。(記者鍾維軒／攝影)
大龍峒保安宮分別抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，預測今年國家各行各業運勢。(記者鍾維軒／攝影)

台北市大龍峒保安宮於農曆除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出四支籤，預測牛年運勢。其中代表新年歲君的國運籤，籤詩為「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」，保安宮義工、世新大學中文系講師林恕全表示，牛年整體運勢「保守一點比較好」。

北市大龍峒保安宮於除夕晚間11點45分抽出4支籤詩。(記者鍾維軒／攝影)
北市大龍峒保安宮於除夕晚間11點45分抽出4支籤詩。(記者鍾維軒／攝影)

大龍峒保安宮於昨晚11點準時敲響108下平安鐘，民眾湧入保安宮內上香祈福。保安宮於子時抽出四支籤詩，分別抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）四支公籤，預測今年國家各行各業運勢；其中國運籤的籤詩「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。

林恕全解析籤詩內容，指出今年的國運就如同求仙過程，會有一段歷險，回來後將安座於家。林恕全解釋，局勢沒有永遠的好或壞，疫情部分歲君籤詩建議行事須謹慎，盡量不要往外奔波，把局面守住，基本上就會贏過他人很多；國際局勢，建議優先處理好國內事務，穩妥做下去，就會有好結果。

影音來源：聯合新聞網

記者卜敏正／嘉義市12日電

嘉義新港奉天宮除夕夜也舉行「開廟門插頭香」活動，縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌，昨晚奉請長生燈、點燃12生肖燈後共同插頭香，向媽祖祈願新冠疫情儘快結束、全民安居樂業、闔家平安。

新冠疫情升溫，嘉縣新港奉天宮今年取消近30年的搶頭香活動，恢復有300年歷史的插頭香儀式，由翁章梁、陳明文、何達煌，及多名地方議員、代表，及新港奉天宮董監事、工作團隊，共同循古禮擊鼓鳴鐘，向媽祖上香祈求平安。

何達煌說，新港奉天宮插頭香儀禮已經有300多年歷史，30多年前為了讓信眾共同參與，過年也跑一下、有個運動，有了搶頭香活動， 但今年受疫情影響，配合政府共同防禦，恢復插頭香儀式，祈求風調雨順、國泰民安，疫情盡快從地球消失，讓大家平平安安。

立委陳明文(左)、嘉義縣長翁章梁(中)、新港奉天宮董事長何達煌(右)共同向媽祖上...
立委陳明文(左)、嘉義縣長翁章梁(中)、新港奉天宮董事長何達煌(右)共同向媽祖上香祈願平安。(記者卜敏正／攝影)

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