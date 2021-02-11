過年前傳好消息! 台灣2000萬劑疫苗2-6月到位

美國莫德納藥廠宣布和台灣簽署疫苗供應協議，指揮中心指揮官陳時中10日證實，已買到莫德納疫苗505萬劑，預計5、6月間分批到貨。（歐新社）

美國莫德納藥廠（Moderna）宣布和台灣 簽署疫苗 供應協議，指揮中心指揮官陳時中 昨天證實，已買到莫德納疫苗505萬劑，加上之前購得AZ疫苗1000萬劑、自COVAX平台洽談疫苗約476萬劑，台灣規畫採購新冠疫苗3000萬劑，現已完成約2000萬劑國際疫苗採購；另已與進入二期試驗的一家國產疫苗達成共識，簽定購買合約500萬劑。

由COVAX購得廿萬劑AZ疫苗可望2到6月抵台，莫德納疫苗預計5、6月間分批到貨，可提供第一批醫護人員優先接種。陳時中昨說，現在專心疫苗議題，待秋冬專案執行完成，再進一步思考旅遊和商業泡泡。

蔡英文總統昨天在新春談話表示，政府採取外購與國內研發雙軌並行取得疫苗，將讓最前線醫護人員和必要人員優先施打，今年隨全球疫苗施打率提高，希望不只台灣生活如常，全世界也可以恢復正常。

莫德納疫苗是所謂傳訊核糖核酸（mRNA ）疫苗，將實驗室製造的mRNA注入人體，教導人體辨識新冠病毒的棘蛋白並產生中和抗體，在病毒感染前先阻斷，「輝瑞／BNT」疫苗也屬於mRNA疫苗，是這波疫苗研發競賽裡技術最高端的疫苗之一。指揮中心原以500萬劑莫德納疫苗為目標，後來公司可再分配5萬劑，台灣隨即爭取。

陳時中說，莫德納疫苗存放於攝氏負20度可保存六個月，於2度到8度使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打兩劑，間隔28天。疫苗運送方面，原則上會到台灣交貨，莫德納須儲存在攝氏負20度環境，冷鏈對台灣不是問題。

指揮中心發言人莊人祥說，過去口服小兒麻痺疫苗也需在零下20度保存，全國22縣市都至少有一個符合條件冷凍庫的衛生單位，未來會把莫德納疫苗送至各縣市衛生局或指定地點，再運到其他醫療院所存放，施打條件較「輝瑞／BNT」疫苗更具優勢。

陳時中說，原則上不能選擇疫苗品牌，疫苗到貨後依各族群優先順序接種，若疫苗未打完，但有新疫苗進來，仍維持原本優先順序，所以若對疫苗有疑慮而想晚點打，可優先順序保留。是否擔心大家都選莫德納疫苗，讓AZ疫苗過剩？陳時中說，「撿來撿去撿到賣龍眼」，能夠打的疫苗都經專家評估並與世界同步。陳時中也說，沒有特別安排誰打第一針，鋪貨下去，登記後就開始打。

昨天在疫情記者會有媒體提問，部分案例為了離境採檢才確診，目前採檢度是否有修正空間？陳時中說，要求入境者檢附三天前陰性報告，目的是為了降低航空器內的風險；未來如果要變更入境檢疫14天的規定，待國內開始打疫苗、社區有一定的防護力後，要降低居家檢疫天數，或可考慮入境時採檢。