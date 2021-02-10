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不符聯合國指引…小明入境管制 監委促政院檢討

記者丘采薇、吳亮賢／台北10日電
監委葉大華（右起）、王美玉、蕭自佑表示，疫情期間，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，「小明們」採分階段、分齡開放入境也有差別對待，希望行政院檢討改進。（記者曾原信／攝影）
監委葉大華（右起）、王美玉、蕭自佑表示，疫情期間，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，「小明們」採分階段、分齡開放入境也有差別對待，希望行政院檢討改進。（記者曾原信／攝影）

監察委員葉大華、蕭自佑昨天表示，新冠肺炎疫情期間，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，「小明們」採分階段、分齡開放入境也有差別對待，希望行政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等相關規範，確實檢討改進。

行政院長蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情嚴重，而且整個疫情變化快速，基於保護2300台灣人的安全，當然一定要有相關的作為。「不過，隨著疫情的變化，我們也都能夠隨時檢討調整，我們都盡量能做到圓滿。」

新冠肺炎疫情爆發後，去年6至8月間，有民眾就政府在疫情期間針對被稱為「小明」的「台灣人與陸籍配偶親生之子女」、「陸籍配偶前段婚姻之子女」及「陸籍新婚配偶」限制及延緩其入境回台等事宜，向監察院陳情。葉大華、蕭自佑昨天開記者會說明疫情期間，滯留中國小明、小紅入境管制措施及權益調查案。

因入境管制政策，導致部分小明、小紅滯留中國無法如期返台，影響在台灣居留期間法定183日的計算，以及受教權、家庭團聚等權益。監委表示，行政院應研議陸籍子女因疫情無法返台導致未能符合法定「每年在台居住逾183日」要件的彈性處理方案。

葉大華、蕭自佑表示，指揮中心、陸委會、衛福部、內政部及教育部相關新聞資料、公文及會議紀錄，除未將小明、小紅入境限縮及其後續開放之決策理由完整論述，致外界及相關利害關係人無從判斷該「差別對待」之合理性及是否已契合聯合國指引所稱「避免歧視」或「最小侵害原則」及「決策透明度」，在未有完整說明下，致各國差別境管措施也肇生外界質疑。

調查報告指出，行政院宜就聯合國指引及國際公約原則逐一審視後，積極強化及改善幾點：包括應評估針對不同國籍、群體採取不同境管措施是否有其必要性，是否有其他策略可以替代差別對待措施及該差異是否會造成社會對某群體的歧視或偏見。其次，應評估此案小明因境管措施被揭露其小明身分，對其後續返台生活、就學是否會造成負面影響，未來將如何消弭對其權益之侵害，有無獲得相應合理之補償措施。

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