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桃園醫院「清零」後再傳確診 護理師1家7口全染疫

台灣新聞組／台北10日電

中央流行疫情指揮中心宣布桃園醫院（桃醫）「清零」後，昨天新增一例桃醫群聚的確診案例，為桃醫護理師的大姑（案934），該護理師一家七口全確診。案934為為照顧確診者染疫，專家認為未來類似個案應移至專責機構，以免憾事再次發生。

案934是桃醫護理人員案863的大姑，曾負責照顧年事已高的父母（案907、910），於1月19日起居家隔離，隔離期間曾接受五次採檢皆為陰性，2月7日出現發燒、鼻涕倒流情形，8日自覺已無症狀，最後因自費採檢確診。

指揮中心截至昨天匡列4346人，築下最高防火牆，但結案後卻仍出現本土病例。台大兒童醫院院長黃立民表示，案934為了照顧而染疫，指揮中心未來應把類似個案移至專業機構，由適當防護人員照顧，才能讓防火牆更具效果。

莊人祥表示，宣布桃醫專案結案，是因為有風險的醫院人員都隔離期滿，而且採檢陰性，只有血清抗體檢驗尚在等待結果，醫院已無感染風險。案934本來就被匡列隔離、密切觀察，桃醫專案擴大回溯4346人中，目前僅九人居家隔離，期滿也都接受採檢，未見陽性案例，桃醫已不具感染風險。

台大兒童醫院院長黃立民表示，清零計畫指醫院工作人員和醫院環境已無風險，但執行完畢不代表事件結束，也不代表不會出現其他案例。建議最近還是要密切監測社區不明原因的肺炎，特別是發生於桃園地區，很可能與桃醫事件有關。考量疫調可能有斷點，以及或許因環境媒介、人員移動造成傳播，必須謹慎觀察處理。

另外，指揮中心昨天公布台灣疫苗採購策略，目前國際疫苗至少可採購到2000萬劑，自產疫苗將預採購1000萬劑，指揮官陳時中表示，疫苗一直是以3000萬劑為目標。發言人莊人祥表示，優先接種族群有九大族群，接種涵蓋率為總人口的六成五。

莊人祥表示，接種順序及人數指揮中心預先規畫分三階段，皆依疫苗到貨的數量來調整或擴充施打對象，第一階段預計為3月，當疫苗到貨數量不超過200萬劑時，施打對象維持在五大類，包含醫事人員、防疫人員、警察、長照機構照顧者、軍人等，約有99.3萬人接種。

疫苗 台灣 警察

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