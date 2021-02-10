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疫苗代理綠委介入？ 陳時中「大放送」揭內幕

台灣新聞組／台北10日電
東洋代理疫苗爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「大放送」說明白。（圖：疫情指揮中心提供）
東洋代理疫苗爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「大放送」說明白。（圖：疫情指揮中心提供）

春節前夕，中央流行疫情指揮中心昨首次公開新冠疫苗採購過程與細節，包括過去盡可能迴避不談的東洋代理疫苗爭議，一次「大放送」說明白。指揮官陳時中證實港商「雅各臣」的確曾經主動與指揮中心接洽，但破局時間早於東洋，藉此駁斥東洋代理未成功是因為雅各臣介入。

據了解，台灣對於國外疫苗採購已確定分兩階段運送，第一批是陳時中日前透露的20幾萬劑，若一切順利將於2月底來台，另一批大量疫苗會在第二季送到台灣，陳時中日前對外稱「6月比較有機會開始接種疫苗」，說的就是第二批，且數量會比公費流感疫苗的採購量還要多。

但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，採購量比公費流感疫苗多的就是向AZ採購的1000萬劑疫苗，到貨後再對外公布。

陳時中表示，台灣疫苗採購原則很簡單，須進入臨床二、三期且有足夠科學文獻支持，即會納入候選疫苗，成為候選疫苗後，疫苗小組直接與疫苗原廠或具有原廠授權代理商洽談，具備兩條件後，才會進入實質洽談，包含劑量、價錢以及交貨時程等。

台灣去年曾一度洽談「輝瑞／BNT」疫苗，但東洋代理最後破局，對於東洋未能完成代理，台灣也有不少聲音表達惋惜，破局原因則是傳出立委、信東、雅各臣介入導致。

陳時中表示，東洋具有原廠授權文件，談判時間是去年9月11日至11月3日，先針對劑量價格和交貨時程商討，直到東洋取得原廠的授權文件到期時，雙方都無法合意，導致破局；雅各臣則是主動與指揮中心接洽，時間在去年的9月18日至10月26日，過程中雅各臣無法取得原廠授權文件，最終導致破局。

流感疫苗 台灣 陳時中

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