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年中開始運送 台灣取得500萬劑莫德納疫苗

台灣新聞組／台北10日電
莫德納藥廠表示將提供台灣500萬劑疫苗。(路透)
莫德納藥廠表示將提供台灣500萬劑疫苗。(路透)

台灣新冠疫苗採購獲重大進展，美國製藥廠莫德納9日表示，已經和台灣和哥倫比亞政府簽訂疫苗供應協定，分別將提供500萬劑和1000萬劑疫苗。莫德納在聲明中表示，「莫德納疫苗目前在台灣和哥倫比亞尚未被批准使用，本公司將與其監管機關合作，確保疫苗施打前通過核准」。莫德納指出，疫苗將於今年年中開始運送。

針對近來疫苗採購爭議，中研院兼任研究員何美鄉認為，除了冷鏈因素，台灣最主要的是沒有「押寶的眼光」，未預先採購。美國在疫苗研發階段就大手筆預購，但台灣不願意事先「買保險」進行投資，且就算政府願意，立委恐怕也會就此質詢、刁難。

首任疾管局長、陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授張鴻仁表示，疫情嚴峻國家如美國，因疫情損失十幾兆美元，花大錢押寶疫苗高達七支都划算。台灣採購較保守，除了受現行採購法限制，也與台灣疫情控制具優勢有關。

張鴻仁表示，大家也都低估參加新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）的難度，這次能夠從中獲得20幾萬劑疫苗，其實是「巨大的里程碑」。

外界質疑為何指揮中心對疫苗採購資訊的揭露太過保守，張鴻仁說，一般預採購的合約都不可能寫出交貨期，「這就是為什麼歐盟和英國之前為了搶疫苗在吵架。」張鴻仁提醒，因為不可避免將涉及國家利益，牛津大學選擇和AZ合作，就是為了就近掌控就在英國境內的疫苗製造廠。

前疾管局局長蘇益仁則表示，根據以色列1、2月疫苗施打狀況，該國醫療體系逐漸穩定，預估歐美等國於3、4月時也會是同樣情況，他預估，歐美疫苗施打率在今年4月以後將達到三至四成，「整體疫情會明顯降溫，國家醫療量能漸漸恢復穩定」。

蘇益仁指出，台灣施打疫苗速度明顯相較歐美慢，當部分國家開放邊境，台灣恐仍須鎖國。他指出，盡早施打疫苗有助於放寬邊境管制、活絡經濟，就算面對變種病毒，使用保護力較高的疫苗也能降低重症率及死亡率。

脫離封鎖是全球目標，蘇益仁預期，疫苗接種數與病例增加數可在4月呈現交叉，疫苗效應才會顯現。打了疫苗可避免重症及死亡，即使仍有零星疫情，這已在可接受範圍內，但台灣預計要達到群體免疫及完全控制，可能要在今年年底之後。

疫苗 台灣 疫情

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