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手扶梯左右派之爭 學者：有規則才兼顧安全與效率

記者王慧瑛／高雄9日電
捷運站手扶梯漸漸打破靠右站潛規則，而是兩邊都可以站，建議趕時間乘客走樓梯快速通行。(本報資料照片)
捷運站手扶梯漸漸打破靠右站潛規則，而是兩邊都可以站，建議趕時間乘客走樓梯快速通行。(本報資料照片)

女醫師黃宥嘉近日在北捷搭手扶梯因站在左側遭後方男子要求讓路，引爆衝突，黃女在臉書發文批「捷運局沒路用放任婦孺被欺負」，引發熱議，其實這不是手扶梯左右派第一次發生衝突，之前在高捷也有過類似情況，手扶梯左右派之爭，引發熱議。

究竟手扶梯到底要不要分邊站，高捷公共事務處長王柏雁說，兩邊都可以站，營運13年的高捷，3年前開始不再宣導「靠右邊站」，目前站內廣播只提醒大家「緊握扶手、站穩踏階」，不再強調靠右站。

北捷、高捷通車後，有很長一段時間會宣導「右側站立、左側通行」，讓不趕時間的人站右側、讓趕時間的旅客可以快速從左側通過。

高雄市議員林于凱對手扶梯議題有些研究，他說，這樣的城市風景，在2005年跨年夜之後，這一潛規則、禮儀被修正。2005年跨年人潮正多，在捷運台北車站有旅客因為人潮推擠，加上電扶梯速度過快，導致有乘客頭髮被捲入電扶梯內，意外當時造成5人受傷。北捷在這之後漸進式取消靠右站立政策，並降低電扶梯速度，不過多數民眾還是習慣靠右站立。

林于凱說，手扶梯靠右站禮儀是借鏡日本經驗，近年不只台灣，日本、英國陸續在調整政策。除安全考量外，根據倫敦地鐵測試，兩邊都站人雖然會造成趕時間旅客不方便，卻可以讓運量上升，有效消化人潮。

王柏雁表示，高捷取消手扶梯靠右站限制後，走在左側衝速度的人變少，受傷發生機率也降低。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授吳宗修主張，手扶梯禮儀、規定還是要有，若打破這一潛規則，恐容易產生摩擦，建議還是要有規範，維持右邊站立，讓趕時間者從左邊快速通行，且有些手扶梯很長，建立規則才能兼顧安全與效率。

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