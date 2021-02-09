烏賊會算術、懂相對價值…清大研究登紐時

清大教授焦傳金（右）與博士生郭子新的研究成果，獲紐約時報兩度報導。(圖：清大提供)

得知加薪1萬元，會開心不已，但若發現同事加薪2萬，恐怕就會開始嫌棄1萬太少。這說明價值並非「絕對」，而是「相對」。清華大學生科系教授焦傳金透過實驗證實，烏賊也有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好，選擇一隻蝦而非兩隻蝦。

研究成果最近登上國際知名期刊「英國皇家 學會開放科學期刊」，並獲紐約時報 兩度報導，刊登在紐約時報「每日一課」專欄，設計成為給美國 高中生的素養題。

焦傳金指出，俗稱花枝的烏賊是無脊椎動物中腦神經系統最發達的，擁有約人類一至兩歲的智力。過去一些實驗證實烏賊具有高等認知功能，但烏賊是否像人類一樣也有相對價值感？

實驗分為兩階段，焦傳金說，團隊首先給烏賊一隻與零隻蝦（空盒）兩種選擇，烏賊毫不猶豫選擇一隻蝦子。每當選一隻蝦時，可額外得到一隻小蝦（約為原實驗蝦的五分之一大小）獎勵。訓練重複六次後，烏賊再面對一隻蝦及兩隻蝦選擇時，就會選一隻蝦，而非明顯比較多的兩隻蝦。

焦傳金說明，這是因為測試提供獎勵改變烏賊對於一隻蝦子的價值感，證實烏賊也能透過學習來改變天生的攝食偏好。

2016年焦傳金發現「烏賊會算術」，能夠分辨2比1大，5比4大，且數量愈多時，計算時間就愈久，證實烏賊擁有「數感」。焦傳金也發現，烏賊決策行為不全是理性判斷，是受到食欲及經驗影響；過往經歷會在大腦留下印記，形成「直覺」。

清大分子醫學研究所博士生郭子新說，烏賊約只有一年壽命，照顧牠們不容易，不僅只能用海水，還得控制水溫、酸鹼值，精準掌控食物來源。剛開始跟牠們不熟，常被噴得一身墨，「後來都穿同一件墨跡斑斑的實驗袍，也漸漸知道如何與牠們相處。」