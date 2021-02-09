我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

烏賊會算術、懂相對價值…清大研究登紐時

記者王駿杰／新竹9日電
清大教授焦傳金（右）與博士生郭子新的研究成果，獲紐約時報兩度報導。(圖：清大提供)
清大教授焦傳金（右）與博士生郭子新的研究成果，獲紐約時報兩度報導。(圖：清大提供)

得知加薪1萬元，會開心不已，但若發現同事加薪2萬，恐怕就會開始嫌棄1萬太少。這說明價值並非「絕對」，而是「相對」。清華大學生科系教授焦傳金透過實驗證實，烏賊也有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好，選擇一隻蝦而非兩隻蝦。

研究成果最近登上國際知名期刊「英國皇家學會開放科學期刊」，並獲紐約時報兩度報導，刊登在紐約時報「每日一課」專欄，設計成為給美國高中生的素養題。

焦傳金指出，俗稱花枝的烏賊是無脊椎動物中腦神經系統最發達的，擁有約人類一至兩歲的智力。過去一些實驗證實烏賊具有高等認知功能，但烏賊是否像人類一樣也有相對價值感？

實驗分為兩階段，焦傳金說，團隊首先給烏賊一隻與零隻蝦（空盒）兩種選擇，烏賊毫不猶豫選擇一隻蝦子。每當選一隻蝦時，可額外得到一隻小蝦（約為原實驗蝦的五分之一大小）獎勵。訓練重複六次後，烏賊再面對一隻蝦及兩隻蝦選擇時，就會選一隻蝦，而非明顯比較多的兩隻蝦。

焦傳金說明，這是因為測試提供獎勵改變烏賊對於一隻蝦子的價值感，證實烏賊也能透過學習來改變天生的攝食偏好。

2016年焦傳金發現「烏賊會算術」，能夠分辨2比1大，5比4大，且數量愈多時，計算時間就愈久，證實烏賊擁有「數感」。焦傳金也發現，烏賊決策行為不全是理性判斷，是受到食欲及經驗影響；過往經歷會在大腦留下印記，形成「直覺」。

清大分子醫學研究所博士生郭子新說，烏賊約只有一年壽命，照顧牠們不容易，不僅只能用海水，還得控制水溫、酸鹼值，精準掌控食物來源。剛開始跟牠們不熟，常被噴得一身墨，「後來都穿同一件墨跡斑斑的實驗袍，也漸漸知道如何與牠們相處。」

清大透過實驗證實，烏賊有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好。(圖：清大提供)
清大透過實驗證實，烏賊有相對價值感，經過訓練就能改變天生偏好。(圖：清大提供)

紐約時報 美國 皇家

上一則

觀眾不習慣？NCC不准CNN遞補52台 頻道業者：乾脆說CNN不夠綠

下一則

參選2024總統 趙少康：不會當副手

延伸閱讀

拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬

拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬
拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！
拜登加購2億疫苗 秋初全美接種…紐時：輝瑞、莫德納無法增產

拜登加購2億疫苗 秋初全美接種…紐時：輝瑞、莫德納無法增產
拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票

拜登就職日戴勞力士表 紐時酸：等同十幾張紓困支票

熱門新聞

長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

華郵點名烏克蘭、伊朗拒用「敵人疫苗」 台灣也入列

2021-02-03 20:31
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27
台灣院內感染衍生家戶群聚，人人危機感上升，引頸期盼的疫苗也不知是否已在路上。路透

從新冠疫苗採購失利 看台灣應該珍惜的兩個教訓

2021-02-02 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國