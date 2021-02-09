台獲20萬劑AZ疫苗 最快3月接種 南非卻因「效力差」宣布停打

台灣獲得首波20多萬劑AZ疫苗，最快3月接種，不過南非卻宣布暫停注射AZ疫苗。(歐新社)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天證實，透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）取得20幾萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗，如果2月底到貨，3月就可接種。不過，南非 卻以該疫苗對南非變種病毒的保護力不足而暫停該疫苗接種計畫，專家預估台灣 民眾接種AZ疫苗的效果可能也不理想。

南非宣布暫停AZ疫苗接種計畫，原因為該款疫苗對引起輕度到中度新冠肺炎症狀的南非變種病毒株僅有「最低程度」保護力，指揮中心專家小組召集人張上淳坦言「這樣的訊息值得我們觀察」，不過他說該研究樣本數不大，指揮中心將持續觀察AZ疫苗海外接種資料，留意65歲以上長者是否適合施打，以及該疫苗使用在那些族群較為恰當，再決定如何使用。

張上淳說，未來新冠肺炎可能像流感一樣，每年出現新的變異病毒株，必須使用新的疫苗，未來應該會出現兩價、三價等多價疫苗，與流感疫苗 一樣，或連續接種，「這些都在專家腦海中考量。」

林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，疫苗有效性在於能否終止病毒傳播，不再感染以及降低重症率、死亡率，南非暫停施打的原因在於目前未有科學實證能證實AZ疫苗可降低南非病毒株重症比率，此外，施打後未能有效抑制當地病毒傳播。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據世衛組織WHO規定，等到AZ疫苗核准列入緊急使用清單後才會開始配送，預計2月底會通過核准。至於台灣緊急使用授權，食藥署藥品組副組長吳明美表示，相關流程仍在簽核中。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任、中區防疫指揮官黃高彬推斷，AZ疫苗是以腺病毒作為載體，南非地區腺病毒感染盛行率超過八、九成，感染腺病毒後就會產生抗體，施打AZ疫苗後可能因此中和，保護力變差。

黃高彬指出，亞洲、非洲等許多國家腺病毒盛行率七至九成，其中也包括台灣，AZ疫苗保護效果恐不理想，但是仍要觀察實際情況。好疫苗應達95%效力，低於80%就須思考是否要使用，假設病毒變異明顯，影響疫苗效果，就需調整疫苗成分。