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桃醫群聚危機解除 全院逾3000人採陰

記者邱宜君、楊雅棠／台北8日電
桃醫前進指揮所指揮官王必勝（圖）7日被指揮官陳時中虧「相隔22天看到人，頭髮白了不少」。（圖：指揮中心提供）
桃醫前進指揮所指揮官王必勝（圖）7日被指揮官陳時中虧「相隔22天看到人，頭髮白了不少」。（圖：指揮中心提供）

衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染已滿27天，中央流行疫情指揮中心昨公布「清零計畫」，全院逾3000人進行核酸檢測均為陰性，指揮官陳時中昨宣布，桃醫前進指揮所任務達成危機解除，可望於春節後恢復正常運作。

桃園市長鄭文燦、桃醫院長徐永年、前進指揮所指揮官王必勝等三人出席記者會，鄭文燦強調，「桃園不是疫區」；徐永年則起身鞠躬，代表醫院向社會大眾道歉，並感謝民眾的包容、愛心與溫暖。

蔡總統昨天也透過臉書表示，謝謝桃園。這段時間因為桃園市民的團結堅強，也因鄭文燦帶領市府團隊積極應變，和中央合作無間。她也要謝謝指揮中心和防疫國家隊，特別是進駐指揮所的醫師王必勝。農曆新年快到了，桃園傳來好消息，讓我們更能「心頭抓乎定」（台語，意指堅定信念）。

陳時中表示，桃醫發生院內感染以來同仁都很辛苦，所幸「良將精兵，上下一心，防疫必勝」，現在桃醫可能是全台灣最乾淨的地方，他特別點出前進指揮所指揮官王必勝，肯定他工作成果，還笑說，「相隔22天看到王，頭髮白了不少。」

王必勝透露，期間陳時中曾兩度致電，第一通劈頭就說「心頭抓乎定」，第二次說「我們是醫者，也是仁者，用信念把工作完成。」令他印象深刻。

鄭文燦說，這次疫情震央在桃園，桃園站在防疫第一線，從機場、醫院到社區，的確承擔最大風險責任，「但桃園也因為守住國門，等於守住台灣」。鄭還說，「桃園不是疫區，『避桃令』沒必要」，現在民眾到桃園旅遊、消費、訪友，就與其他縣市一樣，只要維持社交距離、戴口罩。

對於這次醫院群聚感染，徐永年說，「桃醫院內感染引發20人確診，4000多人隔離，造成社會恐慌，為此感到道歉。」語畢之後，起立鞠躬致意；他感謝社會各界包容。

指揮中心發言人莊人祥表示，前進指揮所於昨天晚間解散，王必勝已從桃醫撤離，後續復原工作將交由徐永年帶領桃醫同仁繼續執行。

陳時中 疫情 防疫

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