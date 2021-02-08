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新聞眼／桃醫清零≠疫情結束 別急著表功

記者林河名
桃醫前進指揮所達成任務，解除危機；與之前凝重氣氛相較，這一兩天部桃護理人員愉快許多。（本報資料照片）
桃醫前進指揮所達成任務，解除危機；與之前凝重氣氛相較，這一兩天部桃護理人員愉快許多。（本報資料照片）

中央流行疫情指揮官陳時中7日宣布「桃醫前進指揮所任務達成，危機解除」，還說「桃醫可能是全台灣最乾淨的地方」。政府防疫的努力，台灣民眾有目共睹，但就怕疫情尚屬嚴峻，已有人「自我感覺良好」急著表功。

7日記者會上，桃園市長鄭文燦、桃醫院長徐永年、「前進指揮所」指揮官王必勝三人都出席。王必勝臨危受命，陳時中特別肯定，還笑說王的頭髮白了不少。

桃園大家長鄭文燦也有為醫護及市民打氣之意。他強調「桃園不是疫區」、「『避桃令』沒必要」，更在為桃園撕掉標籤、去除汙名。

然而，鄭文燦也是首位出席中央流行疫情指揮中心記者會的縣市首長，陳時中口中的「良將精兵，上下一心，防疫必勝」，已被認為意有所指，以及他稱讚桃市府組織架構良好與明快的指揮體系，「這次經驗將成為未來精進各項作為的重要參考，有助於擬定更好的社區行動工作流程」，諸多發言都讓這場記者會儼如「表揚大會」。

除了桃醫，桃園另有兩家醫院亦傳院內感染，造成社會恐慌，就如桃醫院長的鞠躬道歉，唯有謙卑以對，才是對抗病毒、安撫民心良方；桃園位處國境第一線，承擔防疫重責，也不宜以此作為防疫漏洞的託詞。

只是，陳時中愈誇獎鄭文燦，加上蔡總統隨即臉書感謝鄭文燦帶領市府團隊積極應變，和中央合作無間，都愈讓人感受欲把「危機」變成「轉機」的斧鑿用意，也愈流露出政治味。

該給予肯定的，民眾不會吝於掌聲，但就像蔡總統多次提到這場抗戰仍持續中，例如棒球比賽前八局領先，到第九局仍不能鬆懈。待疫情真正緩解，高興還來得及。面對病毒，必須料敵從寬，這才是真正的寶貴經驗。

陳時中 疫情 防疫

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