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台灣聯亞疫苗二期試驗將展開 拚7月量產

記者楊雅棠、邱宜君、黃惠群／台北8日電
台灣聯亞生技宣布將與中國附醫等11家醫院合作臨床試驗，預計於2月22日施打，拚6月獲得緊急使用授權（EUA），7月生產2000萬劑。（本報資料照片）
台灣聯亞生技宣布將與中國附醫等11家醫院合作臨床試驗，預計於2月22日施打，拚6月獲得緊急使用授權（EUA），7月生產2000萬劑。（本報資料照片）

新冠肺炎疫苗現曙光，台灣透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）取得AZ疫苗，台灣第二家通過衛福部食藥署核准第二期計畫的聯亞生技，昨宣布將與中國附醫等11家醫院合作臨床試驗，預計於2月22日施打，3月底完成收案3850人，拚6月獲得緊急使用授權（EUA），7月生產2000萬劑。

聯亞疫苗於1月29日通過食藥署第二期臨床試驗計畫審核，當月30日完成第一位受試者收案。計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，第一期臨床試驗中，收案的60位受試者分為低、中、高劑量施打，均無人退出，僅出現疲勞、局部紅腫等輕微副作用。所有受試者皆出現抗體生成，且最高可看到增加40倍抗體，比恢復期病人血清內生成的抗體還高。

指揮官陳時中說，上周與兩家進入第二期臨床試驗的業者開會，了解其進度及需求，希望簡化行政程序，將需耗費的時間減到最低，同時兼顧專家確認，安全性不打折扣。業者認為政府應先給更明確的採購辦法及採購數量，以便購置生產疫苗所需的原物料。陳時中說，病毒不斷變異，國家會站在鼓勵、獎勵厚植產業實力的方向給予支持，畢竟「疫苗操之在人的話，對我國是不利的。」

金融時報報導，南非金山大學與牛津大學研究顯示，AZ疫苗對南非變種病毒預防效果顯著降低。林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，新冠病毒「流感化」，南非變異病毒株與受體結合的位置改變，確實可能會影響疫苗效力。但施打疫苗後染疫的「重症比率」、「死亡率」應會下降。

疫苗 南非 台灣

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