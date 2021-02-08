匯市9日封關 台幣鼠年估升值5.7%

匯市將於9日封關，台幣鼠年估升值5.7%。（本報資料照片）

鼠年匯市將於9日封關，匯銀主管指出，股市封關後，通常匯市成交量會明顯縮減，預估鼠年新台幣匯率 升幅約在5.7%上下。

回顧豬年封關，新台幣匯率以30.006元封關，以上周五（5日）收盤價計算，目前累計升值1.616元，鼠年升值幅度約5.7%。

近期國際美元 由弱轉強，匯銀主管認為，「如果有中長期美元需求的民眾，現在就可以開始逢低布局。」

鼠年股市上周五亮麗封關，但匯市走勢不同調，儘管新台幣匯率盤中最高升抵27.936元，午後在進口商買匯與中央銀行尾盤調節下，新台幣匯率微貶0.8分，以28.39元作收，連兩貶並為一周新低，因出口商年前蜂擁拋匯，總成交量擴增至17.68億美元，為一周半最大。

央行統計顯示，今年以來美元指數上漲1.71%，放眼主要亞幣，僅人民幣與新台幣呈升值，其中人民幣升值0.98%，新台幣升值0.42%。

主要貿易對手國韓元，今年以來累計重挫3.33%、歐元貶值2.72%、日圓下挫2.27%、星元下滑1.31%。

匯銀主管指出，近期國際美元因預期美國 經濟轉佳而上漲，不過台股表現亮眼，吸引部分外資匯入，加上出口商拋匯潮，新台幣匯率上周五盤中最高升抵27.936元，最多升值4.46角。

匯銀主管分析，美國新總統拜登上任後，市場期待新團隊將推出大規模經濟刺激計畫，提振經濟復甦，進而導致市場資金更加氾濫；另一方面，美國疫苗施打變得更加普及後，也可能增強經濟成長動力，美國公債殖利率也有機會持續彈升，這些均有助美元轉強。

匯銀主管指出，「美國經濟如果變好，新台幣匯率升值壓力就會減輕，因為資金有可能開始回流美國。」