台北最大保存最完整 7棟日式宿舍群 變身台灣文學基地

台灣文學基地前身為日據晚期日式宿舍，戰後也繼續作為宿舍使用。圖為宿舍外觀。（記者曾原信／攝影）

綠蔭蟲鳴中，七棟日式老屋排開，冬日中緩緩醞釀茶香與文學氛圍。由齊東詩舍擴充而成的「台灣 文學基地」日前開幕，基地占地300坪，串聯七棟日式建築與三個防空洞、玻璃屋；不僅以典雅古樸的方式敘述台灣文學身世，也歡迎作家在此小住，創造精彩豐厚的文學。

位於台北濟南路和齊東街之間的台灣文學基地，是北市保存最完整日式宿舍群。委託玉山社營運，玉山社邀來插畫家高妍設計主題人物少女「齊齊」與虎精「阿飛」，象徵對文學充滿好奇的讀者。

作家吳晟說，過去的「詩舍」有家族溫馨聚會的意味，如今轉型改名為「台灣文學基地」，展現明確的使命感，朝向更開闊多元包容的文學方向。園區由社區居民發動保護，修復過程居民用心保護老樹，令人感動。

文化部長李永得指出，七棟日式建築由文資局出經費、台北市政府負責整修。他透露，小時候曾立志當作家卻缺乏天分，希望此一文學基地可促進不同族群、文化和語言交流激盪，成為文學生產基地。

吳晟說，早年在農村當教師時也參加「社會事」，曾動念想當立法委員。「一個民族國家要能壯大，重要的是文學與文化要能深化累積。」希望文學基地累積文學厚度、開創文學盛世。

七棟老屋之一的「繆思苑」可供作家攜配偶入住，須提出寫作計畫，審查通過後才能入住。新生代作家楊双子率先入住，透露將以「鈴蘭通」為題寫長篇小說 ，描述現代人入住日式老屋的經驗。