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凍省22年！中興新村活化擬打造大學城

記者黑中亮、喻文玟、江良誠╱綜合報導
凍省20多年後，中興大學準備在中興新村設分校，希望轉型為大學城。（本報資料照片）
凍省20多年後，中興大學準備在中興新村設分校，希望轉型為大學城。（本報資料照片）

南投縣中興新村因22年前台灣省政府虛級化而光環漸失，當地居民多年來莫不渴望活化，也成為政治人物的熱門選舉支票。中興大學在行政院中部聯合服務中心促成下，計畫在中興新村設立分校，打造大學城帶動地方發展。

中興大學表示，經評估校務發展規畫及各項主客觀環境與條件，校長薛富盛近期已赴行政院、教育部說明中興新村設分校規畫選項。目前初步規畫建構AI農業實驗場域，推廣智慧農業4.0等。

行政院中部服務中心執行長蔡培慧說，依中興大學初步規畫，南投校區利用中興新村田園式眷舍住宿空間，以兩個四年的八年計畫，藉由增加教職學員，新建兩千床宿舍，方便每年三至五千名教職學員居住、上課。

教育部長潘文忠說，中興大學有申請評估到中興新村設分校，行政院秘書長李孟諺已與幾個部會進行最後的評估。至於經費來源，潘文忠說，方案仍審慎評估，因需要行政院層級溝通，待定案後確認。

中興大學有意在中興新村設分校，也在校內引起師生議論。部分教師有不同意見，認為目前台中校園六十公頃，各學院使用綽綽有餘，沒必要把學校「拆兩半」。

南投縣政府文化局長林榮森說，中興大學計畫在中興新村設分校一事，縣府尚未接獲公文。由於中興新村省府廳舍已登錄「文化景觀保存區」，若有衝突，縣府會基於保護文化資產立場全力協助解決。

中興大學計畫到中興新村設立分校，希望帶動地方活絡，在地居民大多樂觀其成。由於中興新村是「文化景觀保存區」，當地光明里長黃希谷是中興新村第二代，他認為，「要活化，也必須保護中興新村的文化資產，這點無可退讓。」

南投縣議員張嘉哲表示，中興新村深具歷史和文化意義，應保留原貌活化使用；縣府應主動協助中興大學，在增建及修繕廳舍時妥善規畫，避免開發過程造成建築聚落破壞與毁損。

當地光榮里長陳武強說，中興新村高等研究園區土地，大多是徵收的，若要蓋學校，必須變更地目，就會面臨「違反徵收目的」問題，且中科好不容易讓園區方正，又要被切割，前景堪虞。如果跳出中興新村框架，他建議，使用地震公園比較好，也比監理站寬大。

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