我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

巍嘉國際玩具槍比真槍還複雜 超精密零件全是台灣製造

記者何秀玲╱台北11日電
巍嘉國際的玩具槍展列。（記者葉信菉／攝影）
巍嘉國際的玩具槍展列。（記者葉信菉／攝影）

玩具槍在全球年產值逾百億元，光是台廠就占其半壁江山，巍嘉國際2020年營收約新台幣5億元（約1784萬美元），等於占台廠十分之一強。巍嘉國際總經理龔詩哲說，即使長槍價格高達萬元以上，仍有對手，「所以我們最大優勢就是授權，可說是台灣拿最多授權的玩具槍廠。」

龔詩哲也表示，公司不斷開發新產品也是一大優勢。除了開發擬真的真槍之外，也能開發舊槍，「我們不一定做全新商品，也可以做像是越戰或是二戰的經典。」

再來，是玩具槍的結構創新。雖然玩具槍外表像真槍，裡面結構與真槍完全不同，真槍用火藥，玩具槍有些靠電，有些靠氣體。「我曾與真槍廠克拉克的高層聊天，他認為玩具槍比真槍還複雜，說真的，一把真槍包括彈夾等，可能僅四個零件，玩具槍就高達40個。」

龔詩哲說，因為玩具槍內部零件其實又細又小又複雜，商品又賣的比真槍便宜，要讓玩具槍具優勢，就一定要有創新的結構，讓子彈在有限動能，還能飛得遠，像一把狙擊槍發射一次就能打出100米，靠的就是槍內結構的創新方式。

此外，他提到，巍嘉國際的玩具手槍比同業高出1000元，「我們比別人貴，但因商品有質感，一把槍百分之百都是台灣製造，性能和用料都好，就能受玩家青睞。」

巍嘉國際訂單滿手，他表示，2004年成立公司，曾搬過兩次家，最初在三重，後來去新莊，都因為空間不夠用，才再搬至新莊與龜山交界的現址，一半是工廠，一半是辦公室，「我們才搬來這裏，一年半後又不夠放貨了。」

龔詩哲對台灣協力廠十分有信心，因為巍嘉國際的產品零件，台灣所有協力廠都能做出來，所以玩具槍幾乎所有零件都在台灣製作，但有段時間台灣產業外移，所以他擔心協力廠商的技術出斷層，也是未來須解決的問題。

台灣 營收 美元

上一則

信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

下一則

疫情打趴廉航 台灣旅遊市場重新洗牌

延伸閱讀

數位鴻溝 喬州66萬學童上網課 15%家中無網路

數位鴻溝 喬州66萬學童上網課 15%家中無網路
司法部官員企圖「推翻大選結果」？督察長展開調查

司法部官員企圖「推翻大選結果」？督察長展開調查
世界晚報／眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

世界晚報／眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序
眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

熱門新聞

長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌。(聯合報系資料照)

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

2021-02-06 17:02
沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

2021-02-06 02:30
趙少康接受本報系專訪時表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，年後成立競選辦公室和競選團隊。記者鄭超文／攝影

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

2021-02-08 16:57
部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

華郵點名烏克蘭、伊朗拒用「敵人疫苗」 台灣也入列

2021-02-03 20:31
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

2021-02-07 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬