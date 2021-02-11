巍嘉國際玩具槍比真槍還複雜 超精密零件全是台灣製造

巍嘉國際的玩具槍展列。（記者葉信菉／攝影）

玩具槍在全球年產值逾百億元，光是台廠就占其半壁江山，巍嘉國際2020年營收 約新台幣5億元（約1784萬美元 ），等於占台廠十分之一強。巍嘉國際總經理龔詩哲說，即使長槍價格高達萬元以上，仍有對手，「所以我們最大優勢就是授權，可說是台灣 拿最多授權的玩具槍廠。」

龔詩哲也表示，公司不斷開發新產品也是一大優勢。除了開發擬真的真槍之外，也能開發舊槍，「我們不一定做全新商品，也可以做像是越戰或是二戰的經典。」

再來，是玩具槍的結構創新。雖然玩具槍外表像真槍，裡面結構與真槍完全不同，真槍用火藥，玩具槍有些靠電，有些靠氣體。「我曾與真槍廠克拉克的高層聊天，他認為玩具槍比真槍還複雜，說真的，一把真槍包括彈夾等，可能僅四個零件，玩具槍就高達40個。」

龔詩哲說，因為玩具槍內部零件其實又細又小又複雜，商品又賣的比真槍便宜，要讓玩具槍具優勢，就一定要有創新的結構，讓子彈在有限動能，還能飛得遠，像一把狙擊槍發射一次就能打出100米，靠的就是槍內結構的創新方式。

此外，他提到，巍嘉國際的玩具手槍比同業高出1000元，「我們比別人貴，但因商品有質感，一把槍百分之百都是台灣製造，性能和用料都好，就能受玩家青睞。」

巍嘉國際訂單滿手，他表示，2004年成立公司，曾搬過兩次家，最初在三重，後來去新莊，都因為空間不夠用，才再搬至新莊與龜山交界的現址，一半是工廠，一半是辦公室，「我們才搬來這裏，一年半後又不夠放貨了。」

龔詩哲對台灣協力廠十分有信心，因為巍嘉國際的產品零件，台灣所有協力廠都能做出來，所以玩具槍幾乎所有零件都在台灣製作，但有段時間台灣產業外移，所以他擔心協力廠商的技術出斷層，也是未來須解決的問題。