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巍嘉國際玩具槍紅遍好萊塢 日歐美軍警訓練也採用

記者何秀玲╱台北11日電
巍嘉國際的玩具槍展列。（記者葉信菉／攝影）
巍嘉國際的玩具槍展列。（記者葉信菉／攝影）

2017年，美國超級英雄電影「正義聯盟」中，神力女超人與拿槍的銀行搶匪對峙；韓劇「太陽的後裔」中男主角宋仲基手持狙擊槍，使用紅外線在女主角宋慧喬臉上畫愛心…。劇中使用的，全是幾可亂真的玩具槍，製造廠商不是來自歐美，而是台灣「巍嘉國際」，一年產量高達10萬支玩具槍，儼然是另類的台灣之光。

「戲劇使用的道具槍，只是一小部分，我們還走訓練市場，像日本警視廳、法軍訓練、境內新北市警察警力訓練也使用我們的產品，兩者相加，約占兩成營收。」巍嘉國際總經理龔詩哲表示，除了戲劇與訓練之外，巍嘉國際的產品高達八成以上，是供應玩家遊戲之用。

談到創立巍嘉國際的歷程，龔詩哲笑著說，他在高中時期就接觸玩具槍，「會投入這行，是因為愛玩。」公司的合夥人，是他在大學在BBS所認識。「大家都喜歡玩具槍，每天花很多時間討論武器。」從學校畢業後，龔詩哲一邊上班，一邊弄自己的玩具槍網站，也開始寫相關文章。「一開始我賣玩具槍的相關配件，像是滅音器、防火帽，賣到香港和日本，還沒開始做成槍。」

創業初期可說篳路藍縷。他回憶，當時與合夥人一起找工廠，自己品檢、包裝，甚至畫說明書，自己跑經銷商，「當時我們想，有些玩具槍的細節，跟真品相比不是很像，我們花了很多時間考據，要盡量做到擬真。」

斜槓一族 玩出一片天

一開始是玩票性質的龔詩哲，當時還沒把工作辭掉，創業夥伴本業還是位建築師，可說是「斜槓一族」。會成立公司，是某天他坐在地上做包裝，「我就想，是否應該成立一家公司，我就再找一位朋友集資，湊一湊100萬元，2004年正式成立公司」。

他說，當時是從周邊商品逐漸切入本體，是因看到中國大陸崛起，他們發現如果持續做配件，未來必定沒有優勢，必須投入本體製作，「我們開始咬牙製作槍本體，但當時資本額僅100萬元，開個模具一下就沒錢了。」

讓巍嘉國際推出長銷商品的關鍵，是製作「HK416突擊步槍」。因為玩具槍市場是跟著真槍市場走，必須先有真槍才有玩具槍。巍嘉國際公司剛成立時，在美國槍展看到德國知名槍廠黑克&勒科赫（Heckler&Koch，簡稱HK）發表真槍「HK416突擊步槍」，是以美軍使用的步槍「M4」重新改造而成。

龔詩哲說，許多玩具槍迷心中都有英雄夢，看到特種部隊或是電影中使用的真槍，都會希望能擁有一把，所以很多玩具槍廠商，會以推出擬真的真槍為主打。

因此他與夥伴考慮很久，到底要做大眾化的M4？還是知名度尚不足的HK416？「做M4是打安全牌，可延伸出很多相關產品，投入HK416，就只能做這一把槍，」龔詩哲考量，手上資金只能開發一把，決定投入HK416，當時才剛成立公司不久。

獲原廠授權 瞄準高端玩家

他回想，當年的決定是對的。「HK公司在真槍界十分有名，但當時416剛推出，知名度不夠，這就像要挖掘一位明星，他可能剛出道，你也不確定他會不會大紅，我們最後還是選HK416，也成為長銷款，可說是運氣好。」這把槍後來不但有美國特種部隊使用，歐洲許多國家也都使用該把槍。

玩具槍當時還不用取得授權，真槍廠也沒意識到玩具槍的授權議題。「確實一開始大家買玩具槍，都是休閒娛樂之用，後來各國軍備裁減，把玩具槍作為訓練之用。」直到2008年後，授權開始被真槍廠重視，他們發現，原來玩具槍也能做得精緻擬真，甚至發現還可拿來作為訓練之用，從此開始要談授權。

「我們公司跟同業不同的是，我們取得授權愈來愈多，」他說，無論HK和克拉克手槍等知名槍廠，都有取得授權，還有法軍採購巍嘉國際的產品做訓練，去年也交了一批玩具槍給日本警視廳。

巍嘉國際一年產量10萬支玩具槍，主打高端槍，使用金屬材質，和部分同業用塑膠製作不同，也不是做一般品，以長槍來說，都是萬元以上，一般品可能只有其一半價格，加上又是原廠授權，價格較高。

巍嘉國際目前外銷占九成，2020年業績更是逆勢成長，龔詩哲說，國外真槍射手和玩家可能都受疫情影響，無法外出，所以選擇玩具槍在家訓練或娛樂。他也提到，巍嘉國際目前訂單已排到六個月後，現在也與線上遊戲合作，前年就與台灣遊戲廠商網銀國際合作一款突擊步槍，也將在今年發布台灣自製的大型射擊遊戲，將推出自製槍款，生意可說從去年旺到今年。

巍嘉國際產品示意圖。（圖：巍嘉國際提供）
巍嘉國際產品示意圖。（圖：巍嘉國際提供）

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