AZ疫苗對南非株保護力有限 專家：重症、死亡率會下降

AZ疫苗。（路透）

台灣 進口國際疫苗 於本月5日傳出好消息，台灣確定在新冠疫苗全球取得機制（COVAX）全球首批配送疫苗第一波名單中，將拿到韓國廠製造的AstraZeneca（AZ）疫苗，在台上市時間最快是4月。然根據國外研究指出，該疫苗對南非 變異病毒株只有有限保護力，對此，專家指出，疫苗對南非病毒株的保護力確實下降，施打疫苗後仍可能會感染病毒，但染疫後的「重症比率」、「死亡率」應會下降。

據外電報導，英國阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）6日表示，根據實驗的初步數據，該公司與牛津大學合作研發的疫苗，對源自南非的變種新冠病毒只有有限的防護效力。

對此，林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，新冠病毒「流感化」，南非變異病毒株與受體結合的位置改變，確實可能會影響疫苗效力，但她說，「最重要的還是降低死亡率」，雖然保護力下降，代表施打疫苗後仍可能會感染病毒，但染疫後的「重症比率」、「死亡率」應會下降。

針對南非變異株有何需要注意，施信如表示，該病毒株傳染力明顯提升，據國外初步數據顯示，感染族群主要為年輕的成年人，重症患者、長者比例較少，故「尚不確定對重症患者的防護力」，仍須更多臨床數據以及實驗室科學實證才能確定。

施信如進一步說明，「全球變異病毒株偵測」作業十分重要，若有其他變異病毒株變成主要流行株，且保護力明顯下降，之後疫苗成分可能需要部分重組，將該主流變異株調整為疫苗主要成分，以維持疫苗保護力。

針對觀察變異病毒株的重要事項，施信如強調，偵測到新的變異株後，實驗室約需2至3個月做臨床測試，以了解變異病毒株的「抗原性」、「傳播力」、「病毒毒性」有何差異，這樣才能確保疫苗是否依然有效、確診後重症比率是否提升，實驗結果約需3至4個月才會公布。