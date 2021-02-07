演習駭侵竟遭送辦 國軍駭客戰士被迫出走

軍方兩名資電作戰資訊士在2017年漢光演習期間，駭入國防部人資系統後台，取得高階將領人事機密，竟遭移送法辦，檢方最後認定未違法，但已嚴重影響國軍士氣。圖為示意圖，非當事人。（記者曾學仁／攝影）

國軍第四軍種「資通電軍」黃姓軍官及鄧姓士官，接連在漢光演習中扮演「黑帽駭客 」，攻破國防部 參謀本部人事參謀次長室管理系統，取得國防部前部長馮世寬、前參謀總長李喜明人事機密。這兩位國家培育的優秀人才原應受表揚，沒想到卻被國防部依外患罪章的刺探搜集國防秘密罪嫌送辦；高檢署調查後，認為兩人的駭侵動作是依法令所為之職務行為，處分不起訴。

據了解，鄧姓士官是國防部參謀本部資電作戰指揮部網路站大隊網路作戰資訊士、黃姓軍官是網路情蒐中隊中尉分隊長，全案於去年爆發後，嚴重影響國軍士氣，黃男已辦理退伍，目前在知名上市電腦公司上班。

資通電軍是蔡英文總統在四年前成立，隸屬國防部參謀本部，蔡總統曾說「這代表台灣 國防全面進入資訊作戰時代」，並強調資安就是國安。

不過，這起事件發生後，造成國軍士氣受挫，據了解，當初是國防部向調查局檢舉，要求查辦。然而，檢調在追查過程中，也發現軍方「攻防演練執行計畫」相關規定模糊不清，才造成基層認真的資訊人才被調查。

據調查，當年漢光演習是在5月第三周，但資電指揮部網路戰大隊的「紅軍駭客」，先在當年5月第一、二周「先期戰場經營階段」，攻破國防部參謀本部人事參謀次長室「國軍人力資源管理系統」，還成功撈取前參謀總長李喜明帳密。

但國防部把資電指揮部網路站小組「紅軍駭客」攻擊時點，嚴格解釋限縮在漢光演習當周，也就是2017年5月22日至26日，並認為其他時間不可做測試；因而控告負責扮演中共「紅軍」的黃、鄧二人，並無查詢人資系統將級以上軍官機密人事權限，卻使用「資料庫隱碼攻擊程式」，侵入人資系統後台，刺探馮世寬、現任資通電軍中將指揮官馬英漢等人事機密。

黃還被控在漢光演習結束後，駭取時任參謀總長李喜明、十軍團少將林文皇密碼，藉此刺探李、林兩人人事個資，因而被檢舉涉及刺探搜集國防秘密罪、妨害電腦使用罪。

國防部人事參謀次長室發現系統遭駭，經查竟是自家資通電軍所為，由於駭侵時間點是非演習期間，無前例可循，國防部決定將黃、鄧移請調查局國安站釐清。調查局國安站去年搜索約談黃、鄧到案後，兩人都喊冤，強調這是每季、每月都要做的攻防演練行為。