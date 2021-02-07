自美返台檢疫出關無症狀 工作11天才確診 社區憂感染

指揮中心發言人莊人祥指出，案925的Ct值33，病毒量偏低，研判應該在美國期間就已經感染。（圖：指揮中心提供）

台灣 昨增一例美國 境外移入新冠確定病例，為案925，是本國籍40多歲男性，從1月25日檢疫期滿後，出關上班11天，因必須赴美而自費採檢確診，期間接觸親友、同事達29人，需居家隔離。專家表示，案925在確診前，已在台灣工作11天，憂社區隱藏案例風險增。

中央社報導，中央流行疫情 指揮中心昨表示，案925去年10月外派至美國期間曾接觸確診者，回台均無症狀，直到完成居家檢疫後1月底重返職場，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於昨日確診。

指揮中心發言人莊人祥指出，這名個案Ct值33，病毒量偏低，直到昨天再驗一次，PCR結果又變為陰性，但血清抗體方面，無論是代表近期感染的IgM或代表感染時間較久的IgG均為陽性，研判這名個案應該在美國期間就已經感染。

莊人祥說，目前看來這名個案傳染風險很低，但為了保險起見，仍然針對個案工作上接觸的同事和親友進行隔離。

個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，55人列自主健康管理。

台北中國時報報導，台灣感染症醫學會理事長黃立民認為，案925工作11天才被確診，社區內可能有很多隱藏案例，不去檢驗根本不知道，這就是社會上不斷有人呼籲開放快篩的原因。此案例也可看出，社區是有得到病毒的風險，所有民眾都要很小心，做好個人保護。

據報導，振興醫院感染科主任李明政則分析，案925的Ct值33代表病毒量低，不是剛感染就是很久之前感染，搭配IgG陽性的結果來看，推測是1、2個月前感染，至少是4個禮拜之前，是回國前就染疫。

李明政說，案925不是本土，對台灣來說是件好事，但他身上的確帶有病毒，感染到社區密切接觸者是有可能的。不過，Ct值高，等於傳染力低，社區傳染的機率小，Ct值在33以上，PCR測得到病毒，但這樣的病毒往往培養不出來，因此才說感染力低。