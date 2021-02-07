桃園醫院清零 僅一人血清抗體有疑慮

有醫護人員透露，6日晚臨時接獲通知，要求桃園醫院全院人員進行抽血檢測。（記者陳夢茹／攝影）

衛福部桃園醫院清零計畫進入最後階段，昨有醫護人員臨時被叫回醫院採檢，外界擔心疫情 生變。

指揮中心指揮官陳時中 澄清，桃醫人員血清抗體檢驗分兩階段，第一階段目前未發現陽性者，僅一人抗體有疑慮，需要再採檢，昨展開第二階段，預計2月8日完成，疾管署將利用春節假期加班檢驗。

桃醫清零計畫中，本院應採2136人、已採2135人，一人出國未採檢，但短期不會返台，目前2132人陰性，三人檢驗中；分院應採334人，全數採檢完畢皆為陰性；環境採檢部分，醫療大樓585處及綜合大樓182處，皆未發現陽性反應。

血清抗體第一階段應採706人，已採682人，681人陰性，一人仍須判定。陳時中解釋，其疑慮之處在於採檢結果訊號不清楚，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明， 抗體檢驗有很多種方式，但此人血清檢驗試劑有些訊號需再釐清。

陳時中指出，桃醫醫護接受血清抗體檢驗，因人數多分兩階段，第二階段採檢1759人，含第一階段未採檢的24人，預計2月8日完成，待相關計畫落實，桃醫前進指揮所任務可告一段落。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞預估，待把1700多件檢體採集完畢後，將送到昆陽實驗室，會利用春節期間請同仁加班檢驗，預計春節尾聲報告。

陳時中也提到，桃醫的院內感染事件，與當時SARS發生時的和平醫院比較起來，「這次更具危機感」，但廣泛使用病毒核酸檢驗、血清抗體檢驗，建立資料庫。

張上淳也說，整體來說，皆照沙盤推演，但此次收集許多資料，可檢視先前制訂流程是否疏忽，作為未來重要參考。