台零售業、境內高端旅遊「疫」外創高

因應新冠肺炎疫情，面對即將到來的過年旅遊人潮，為了減少連續假期旅遊景區群聚效應，將實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，讓春節出遊更安全。（記者林伯東／攝影）

2020年新冠肺炎疫情 攪亂全球經濟，但台灣 卻因宅經濟商機爆發、出口亮麗，以及疫情控制得當，支撐內需表現不俗，而境內高端旅遊也因民眾無法出國而「疫外」受惠。

根據經濟部統計處日前公布去年全年零售業 統計，零售業全年營業額逾3.86兆元（台幣，下同，約1366億美元），創下歷年新高，年增0.2%，在一片蕭條中，仍維持正成長。

回顧去年台灣零售業表現，由於去年春節提早在1月，內需因年節採購而有撐，零售業營收為正成長。但春節假期結束後，從去年2月起開始一路衰退，途中在去年4月一度出現二位數衰減，所幸隨著夏天到來，疫情趨緩，減幅才逐漸收斂。

真正轉折出現在去年7月，當時得益於重啟國旅，加上經濟部振興三倍券政策上路，以及各部會加碼的藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄旅遊券等助攻內需，以及交通部觀光局推出一系列國旅補助，航空公司也在暑假旺季推出各式「偽出國」行程，各種刺激政策多管齊下，零售業營收表現終於在去年7月開始恢復正成長，並在暑假結束前的8月，出現8.2%的年增幅。

對於去年上半年零售業營業額衰退幅度很大，但到年底還能扳回一城，經濟部統計處推測，可能是邊境管制下，原本民眾出國的消費動能全都移轉至國內，再加上去年台股在「護國神山」台積電帶動股價指數屢創新高點，也創造內需消費的信心。

新冠肺炎爆發後，民眾出不了國，旅行社紛紛出招搶客，舉凡2、3萬起跳的商務艙「偽出國」，還是6萬元以上的星級飯店國旅團，幾乎是團團客滿甚至秒殺，高端旅遊程成了國旅的金雞母，也是後疫情時代的國旅新趨勢。

看準這股新趨勢，台鐵鳴日號列車也走高端路線，預計6月推出美食列車，由獲得米其林星級殊榮的飯店操刀。同時也要創下台鐵營運百年首例，在列車上放置紅酒櫃，希望用獨特的遊程體驗，吸引高端客。

學者認為，現今旅遊走體驗經濟，服務才是重點，價錢早已不是關鍵。靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，去年高端旅遊商機約20億元，預估今年將成長五成，可帶來至少30億元商機。