受害中尉痛心退伍：敵人還沒消滅 先打死自己人

資通電軍網路戰聯隊官兵因執行電腦駭客攻防習，遭被突破的國軍高司移法偵辦，幸獲不起訴處分，被當罪犯調查的黃姓中尉，不滿住家遭搜索憤而退伍。（取自資通電軍影片）

國防部 資通電軍最神祕的「網路戰大隊」，負責國軍對中共 網軍作戰的防駭與滲透任務，資通電的軍官多是國防大學理工學院高材生，是國家積極栽培人才，去年被當罪犯調查的黃姓中尉，不滿住家遭搜索憤而退伍，讓國家痛失資安 人才。

黃曾公開向媒體表示，對於被檢調當成犯嫌調查，完全無法接受，內心除感到「遺憾、感慨、寒心」，也痛心國軍高層惡鬥文化，還說「我們敵人還沒消滅，自己人就先把自己人打死了」。

據了解，黃目前在知名上市電腦公司任職，國防部為彌補對他造成的困擾，還聘他到國防大學理工學院擔任兼任講師，對於過去發生的事，他輾轉透過友人表示，事情都已經過去，低調不願多談。

黃是國防大學資工系出身，畢業後投身軍旅，原應服役十年，詎料去年卻因在漢光演習扮演「紅軍駭客」發動攻擊，就被列外患罪偵辦，雖然僅服役五年，但寧願賠償國家近百萬元台幣，也決定要提前退伍。

黃曾公開表示，此案對資通電軍部分軍士官造成心理壓力，很多人都想離開，還有沒遭調查的同袍因此事件提早退伍，或沒有續簽志願役，如此勢必影響資通電軍的整體戰力。

至於同案的鄧姓士官則是中正預校出身，從小就受國家培養，對軍隊忠誠度很高，案發後他選擇留在軍中，但因筆電當時被檢調查扣，導致碩士論文迄今無法完成，記者至截稿前，無法與鄧取得聯繫。