新聞眼／資安演練規定模糊 嚴重打擊國安

國防部爆發「資通電軍」兩名軍士官演習依命令駭侵竟被送辦事件，高檢署不起訴，但國軍士氣已受挫。（記者曾原信／攝影）

軍方及政府許多單位，近來確實不斷發生駭客 入侵盜取個人資料或機密資料等挑戰，尤其軍、情單位的人資系統，更是不可避免的要面對不斷被駭客入侵的挑戰，不少機關都會陸續找黑帽駭客來找出系統內的漏洞，為了是打造更堅不可摧的防火牆。

正當全球面臨資訊戰、各國軍、情單位無不大量培養頂尖駭客人才之際，國防部 或許急於擔憂機密資料外洩，一發現高階將官的人資系統被駭客所盜，未檢討系統漏洞或探討取得資料者的真正用意，就先將軍方自行培養的資通人才送辦，如此一來，「紅軍駭客」根本毋須利用各種機會，積極培養戰力，做戰場經營，只要打混摸魚，反而落得輕鬆。

國軍第四軍種「資通電軍」的網路站大隊，說穿了就是一群專業駭客高手，專門負責滲透敵方或防禦外力入侵，國防部卻把台方駭客依法令所做的攻擊，當作刺探國防機密送辦。

根據高檢署不起訴書指出，資通電軍黃姓軍官、鄧姓士官所為，雖符合刺探國防秘密構成要件，但屬依法令之行為，應阻卻違法不予處罰。由檢方這段用語可知，國防部當初並未加以判斷兩位軍官是否真正違法，軍中法制之疏漏，以移送法辦來打擊好不容易培養的人才，莫此為甚。

公務員依所屬上級公務員之命令所為之職務行為，可謂間接依法令之行為，自能阻卻違法，其要件包括發布命令者須為上級公務員，命令之內容需屬於上下級公務員職權範圍，下級公務員所執行者，不得逾越命令範圍。

依照國防部的邏輯，高檢署法警依法對死刑犯槍決，難道要先被移送殺人罪？司法警察進入民宅搜索或進行攔檢，是否也要先被移送妨害自由？

當政府強調資安 及國安，並計畫召聘大量資安人才，軍方卻因資安演習規範的不足，反重挫長期培養的基層資安人才士氣，恐怕才是更嚴重的國安問題。