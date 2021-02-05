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台灣有疫苗了！獲COVAX首波配送 6月前到貨

台灣新聞組╱台北5日電
AZ疫苗最快2月，最晚6月可配送到台灣。（路透）
AZ疫苗最快2月，最晚6月可配送到台灣。（路透）

世界衛生組織(WHO)最新公布「新冠疫苗全球取得機制」COVAX全球首批配送疫苗的國家名單，雖無台灣，但配送名單中卻有「非聯合國成員國國家」，分配130萬3200劑AstraZeneca(AZ)疫苗。對此，指揮中心發言人莊人祥證實，台灣確定在第一波名單中，但不清楚分配多少劑量，到貨時間最快2月，最晚6月，到貨一周後就開始接種。

莊人祥說，130萬3200劑英國牛津AZ疫苗，將分給5到8個包括台灣的非聯合國會員國；第一波確定拿到的是AZ疫苗，BNT可能在第二波；AZ疫苗較容易保存，各國分配到的數量，大都高於BNT疫苗劑量。

前疾管局局長蘇益仁不表樂觀，COVAX平台成立宗旨為協助弱勢國家取得疫苗，醫護人員染疫比率也是分配疫苗指標，台灣防疫有成，經濟表現亮眼，且醫護人員染疫人數不多，預估分配到的數量應該有限。

至於這批疫苗抵達時間，莊人祥表示，今年2月到6月都有可能，「最壞的情形就是6月才拿到」，有可能更早。AZ冷藏運送問題不大，可比照一般疫苗，冷藏於攝氏2到8度；第一波施打名單尚未確定，目前既定接種順序是專責醫院第一線醫護人員為優先，預計到貨後一周就可開打。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，整體看來，目前BNT疫苗效果最好，能有效對抗變異病毒，美國諾瓦瓦克斯疫苗對病毒變異株也具有免疫效果，而AZ疫苗則缺乏對變異株效益評估。

另外，台灣昨天新增1例新冠肺炎死亡個案，為英國籍70多歲男性(案799)，入境後採檢為陽性，且感染英國變種病毒，因病情惡化，陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，不幸於本月3日病逝，成為首見新冠肺炎英國變種病毒死亡個案、台灣首例死亡外籍人士，以及第一例肺部明顯出血案例。

外界擔憂案799死因與變異病毒株有關，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案高齡、且有心血管病史，都屬易重症因子，目前單一死亡個案無法說明是變種病毒株導致。

台灣4日出現首個英國變種病毒死亡個案，醫界不敢掉以輕心。圖為桃園醫院啟動清零計畫...
台灣4日出現首個英國變種病毒死亡個案，醫界不敢掉以輕心。圖為桃園醫院啟動清零計畫，對全院員工進行核酸檢驗。（中央社）

疫苗 台灣 英國

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