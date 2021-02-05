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台育兒托育補助八月加碼 條件放寬

記者賴于榛／台北報導
行政院育兒津貼加碼，鼓勵民眾生養下一代。（記者邱德祥／攝影）
行政院育兒津貼加碼，鼓勵民眾生養下一代。（記者邱德祥／攝影）

為落實蔡英文總統在大選期間曾提出的「0至6歲國家一起養」政策，行政院會昨天拍板，今年8月起，育兒津貼提升為3500元，托育補助增為7000元；明年8月，兩者再加碼1500元，且條件也多所放寬，例如過往第3胎才加碼補助，這次提前至第二胎，鼓勵國人生養。

教育部昨赴行政院會報告「2021少子女化對策」。行政院長蘇貞昌表示，政府加碼托育補助和津貼的目的是希望讓年輕父母安心送托、安心上班，希望年輕人安居樂業，能夠「願婚、敢生、樂養」。

兩大主要加碼為育兒津貼與托育補助，都是8月啟動，且皆提前至第二胎就有加碼。家中若有0至未滿5歲幼兒，育兒津貼將分兩階段提高發放額度；今年8月起，每月發放3,500元，第二胎加發500、每月4000元，第3胎再加發1千元；明年8月起為每月發放5千元，且仍有第二階段增加補助金額。

育兒津貼這次也擴大發放對象，8月起正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領。一般私立幼兒園讀書的5至未滿6歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。政務委員林萬億表示，育兒津貼提高後將有超過87萬名幼兒受惠。

托育補助部分，2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，8月開始，每月補助加1000元，明年8月再加1,500元。托育補助第二胎加發1千元，送公共化托育每月補助5000元、送保母每月補助8000元，到明年8月也會第二階段增加補助金額。換算下來若是第二胎、第3胎就讀公立幼兒園，或是有第3胎就讀非營利幼兒園都免學費；低收及中低收子女讀公立、非營利、準公共幼兒園再減繳後，等於免學費。

林萬億表示，分階段加碼是受限於預算，推算目前可育齡人口總數約為30至32萬，扣除男性後，若都是生1胎，新生兒就會落在16萬左右，現在策略希望鼓勵這些人，若願意生兩胎以上，盼能V型拉回低生育率。

低收 教育部 預算

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