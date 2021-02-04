台防疫升溫延後開學 家長炸鍋轟教育部整人

指揮中心3日宣布，高級中等以下學校寒假過後的開學日延後四天，改成2月22日開學，學生開心，許多家長則認為這是噩耗。（記者胡經周╱攝影）

為加強防疫 ，繼雙鐵春節禁止飲食、取消自由座，指揮中心昨宣布，為確保開學前校園環境衛生安全，高級中等以下學校2020學年度第二學期開學日，延後四天至2月22日開學。春節啟動各大風景區、主題樂園均須實施人流總量管制警示。

指揮中心去年也是在2月3日宣布，大專校院延後開學。教育部 部長潘文忠表示，春節連假最後一天與開學日僅隔一天，為落實校園清潔消毒，高級中等以下學校延至2月22日開學，公立幼兒園原則比照國小延後開學，大專校院仍維持22日以後開學。

昨天教育部延後開學消息一公布，許多家長都哀嘆多出來的寒假讓他們難以安排，安親班還要多付四天錢，直指教育部在整人，教育部官網疑因熱烈討論一度當機。不少家長認為此一決策完全沒考慮家長感受，也沒有傾聽基層意見。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，去年延後開學兩周早有前例，今年應更進步，若能在寒假前先預告，讓家長有心理準備，政府不能把疫情當成唯一理由。

台灣 家長教育聯盟常務監事謝國清指出，延後開學的訊息一PO到家長群組，有人回應說「快崩潰」。有家長反映，即便有防疫照顧假，實務上很多老闆不給請，若沒請假小孩就要送安親班，不但要多花錢，且安親班群聚可能更嚴重。

因高級中等以下學校2020學年度第二學期開學日延後，最後上課日順延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。另原訂2月20日配合春節連假彈性放假調整上課的機制，考量上課日程已延後，2月20日仍為寒假期間，無須彈性上班。

此外，指揮中心也調整2020學年度大學指考考試日程，原訂7月1日至3日，延後至7月3日至五日，考試範圍不變；四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考考試日程不變，考試範圍將配合調整另行公告。

至於私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班則正常運作。潘文忠強調，依照勞動部規定，只要家中有符合條件對象，家長防疫照顧假一定要准假，不得視為曠工，也不能影響考績、扣獎金或有其他不利的作法，天數無限制。

指揮中心指揮官陳時中表示，「希望民眾過年玩得愉快，但要避免群聚」，交通部宣布，國內十三個國家風景區、廿五家遊樂園，因應農曆春節連續假期（2月10日至2月16日）出遊潮，執行總量管制，人流過多將提出預警，並出示告示牌，採取分流，提供遊客替代景點。

桃園市長鄭文燦昨宣布，包括大溪老街、北橫櫻花季等全市廿處景點啟動人流警示燈號管制，以綠燈、黃燈、紅燈來區分人潮多寡，若戶外景點亮起紅燈，停車場只出不進，並強制要求遊客戴口罩，否則開罰，屢勸不聽者開罰新台幣3000元至1萬5000元。