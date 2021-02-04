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15年來頭一遭！法鼓山除夕撞鐘 破天荒不邀總統

台灣新聞組╱綜合報導
疫情嚴峻，法鼓山除夕撞鐘今年不邀蔡英文、馬英九。（本報資料照片）
疫情嚴峻，法鼓山除夕撞鐘今年不邀蔡英文、馬英九。（本報資料照片）

疫情升溫，每年除夕夜的法鼓山撞鐘祈福，15年來首度不邀總統出席，也不開放民眾到場；當天撞鐘改採線上直播，今年法鼓山除夕僅僧團法師代表撞鐘，提升防疫規格。不僅大型活動取消，境內旅遊景區也啟動總量管制，民間遊樂區業者抱怨，一整年疫情大環境不佳，原已經營辛苦，如今根本不必太擔心人流，因為本土案例早嚇得遊客不敢出遊了。

民眾聞疫色變，台南市長黃偉哲說，希望在防疫當下也要做有限度的春節活動，台南為觀光大市，控管景點人流不能掉以輕心，單一入口處有人管制，有多處入口則會要求所有人務必戴口罩，在人潮多的市場或夜市設置洗手台，希望民眾玩得開心又安全。

九族文化村表示，大環境並不好，原本靠春節櫻花季可以創造一天1.5萬遊客數，如今人流總量管制砍半7500人。泰雅渡假村負責人李吉田說，遊樂區共計千格停車位，加上輪轉計算人潮總量管制訂在5000人，會配合中央指示總量管制。

彰化縣「花在彰化」活動今年因防疫管制，不僅採實名制，入園應配戴口罩，舉辦15年來也首度不提供交通接駁服務，園區車流若飽和將管制車輛入園。

台中東勢林場遊樂區表示，由於園區占地廣大，因此以車輛進出進行總量管制，東勢林場共有4個停車場，當停車數量達900輛，工作人員將勸導遊客不要入場；車輛達1100輛，則不再開放遊客進場。

屏東縣府春節期間舉辦屏東熱帶農業博覽會，農業處指出，熱博園區在戶外，全區占地30公頃，3個出入口管制，全區禁止飲食、戴口罩，會視現場人潮啟動人流管制措施。

雲林縣北港燈會今年僅保留燈區、取消晚會活動；斗六燈會上月31日已點燈，開放民眾自由賞燈。西螺燈會2月6日晚間啟燈並舉辦演唱晚會，公所人員派出5倍人力防疫，實施實名制、出入口管制，以「一進一出」維持場內350名賞燈人數。

金門擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，至2月18日前仍禁止參訪。

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