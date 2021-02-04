疫苗採購 陳時中稱多重投資不單押 否認立委關說

指揮官陳時中說，「可以百分之百保證，沒有任何立委關說，疫苗採購絕不會受到任何人影響。」（圖：指揮中心提供）

連二起院內感染事件，何時開打疫苗 ，引發關注，指揮中心指揮官陳時中 昨證實，除了已上市的三家藥廠，正跟嬌生（J&J）旗下楊森藥廠、默克（MERK）、諾瓦瓦克斯（Novavax）等藥廠接觸中，強調疫苗採購是多重投資，以免單一風險過高承擔不起，絕不會一次整批性購買。

疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任江正榮昨日出席研討會時表示，大部分疫苗生產廠商均優先供應世界衛生組織（WHO）COVAX平台，其次才考慮國與國之間採購。為了爭取，疾管署釋出善意，主動邀請楊森等三家藥廠來台進行臨床研究，提供最新數據資料，讓食藥署（TFDA）同步掌握訊息，減少日後作業流程。

諾瓦瓦克斯為全球第一個被證實對英國變異株和南非變異株均有效的疫苗，備受矚目，台大公衛校友廖思涵博士指出，臨床研究指出，接種兩劑Novavax疫苗，即可有效預防感染，在長者、愛滋患者同樣有效。

至於楊森疫苗，只需一劑，就可降低中重度感染和死亡風險，適用於長者，對於南非株變異株也有免疫效果。廖思涵說，諾瓦瓦克斯與楊森疫苗都只需要儲存在2℃到8℃度，運輸和保存上比較便利，成本相對較低。

另方面，針對台灣 疫苗採購陷入困境，指揮官陳時中認為原因在於「談判技術不好」、「對候選疫苗要求高」，中華民國防疫學會理事長王任賢昨天指出，關鍵在於台灣的採購方向是走期貨市場，非現貨，指揮中心去年委託東洋採購輝瑞╱BNT疫苗，就是走現貨市場，但礙於「政治干預」才被迫走向期貨市場，如今得看大國臉色。

對於所謂「政治力介入」，外界質疑有立委強力關切。陳時中昨說，「可以百分之百保證，沒有任何立委關說，疫苗採購絕不會受到任何人影響。」至於外傳被退回5000萬美元輝瑞╱BNT疫苗簽約金一事，他表示，連5000元都沒有，更不要說5000萬美元，若疫苗到貨時間有進度，一定會與各界報告