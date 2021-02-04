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新聞評論／王美花不可拿台積晶片當外交籌碼

聯合報社論
經濟部長王美花利用政府權威，要求台積電等晶片業者為德國生產車用晶片，恐怕已超過了自由經濟的紅線。（記者胡經周／攝影）
經濟部長王美花利用政府權威，要求台積電等晶片業者為德國生產車用晶片，恐怕已超過了自由經濟的紅線。（記者胡經周／攝影）

德國經濟部長阿特麥爾致函台灣經濟部長王美花，希望台積電等晶片業者能增加對德汽車產業出貨，因為晶片缺貨已危及其汽車產業。王美花隨即邀集業者協商，請他們擠出產能，並向德國提出「晶片換疫苗」之議。美日隨後也向台灣發出類似訊息，5日召開的「台美供應鏈合作」視訊對話，汽車晶片供應已列入議題；王美花將如何接招，業界都在等著看。

在兩岸議題上，德國對台灣的態度難謂友善。去年台方捐贈德國百萬片口罩，德外交部卻避談台灣，其外交官網也不放台方國旗，台外交部對此認為無法接受。最近德國汽車產業因晶片缺貨陷入產能瓶頸，德國經濟部向我政府求援，王美花立刻召集業者舉行「便當會」協調產能，德國駐台代表王子陶也為此拜會經濟部。沒多久，台積電即發表聲明，聲稱會加速生產車用晶片。

觀察這波全球車廠缺晶片的來龍去脈，並非起於台業者拒絕供貨，而是國際車廠去年誤判疫情後勢，主動減少晶片訂單，台方半導體業者才把車用晶片產能挪為生產其他產品。去年下半年國際經濟情勢轉變，車市需求回升，車廠發現晶片庫存不足而緊急下單，但台方半導體廠商的產能已經滿載。事實上，車用晶片本非台方晶圓廠的主要項目，就市場供需天平看，台灣業者沒有必要將車用晶片列為緊急增產項目。

亦即，車用晶片缺貨是疫情下的市場經濟問題，導因於車廠的判斷失準。德國政府來函後，王美花立刻出面協調業者供貨；這對比境內產業界多次反映的五缺問題，政府從未如此體貼。其中原因，顯然是台積電的品牌與人氣，已變成蔡政府的外交新王牌。至於政府插手民營企業的生產，要求晶片換疫苗等，恐怕已超過了自由經濟的紅線。

台積電等業者參加王美花的邀約前，對於自己面臨的情況可能一無準備，因此僅表示會「研究」政府的提議。但會議結束不久，業者即表示同意增產，顯示政府的「勸說」奏效。說穿了，台業者答應「擠出」產能生產車用晶片，只是美飾之詞；事實上，廠商必須延緩原排定客戶之訂單，用來生產車用晶片。如果台業者未提高車用晶片報價，卻要吸收移除既有客戶產能的損失，一來一往之間，業者的利潤就要受損，也是股東權益受損。

王美花利用政府權威，要求業者優先為特定車廠生產晶片，這是公然干預民營企業經營。德國政府的一封信這麼有用，如果明天美方在「供應鏈對話」中要求比照辦理，甚至開出更高的要求，王美花將如何因應？這種干涉民營企業產能的事如果一再發生，上市櫃公司要如何實現專業治理？又如何保護股東權益？

王美花之所以敢對台積電等業者開口，目的是把晶片當籌碼，希望收割外交成果；她卻忘了自己是經濟部長。對業者而言，未來在台灣的擴廠、環評等，在在需要政府許可與協助；因此，政府的要求再怎麼不合理，也只能吞下去。但政府如果習以為常，任意干預企業的生產調度，對業者因此衍生的損失置若罔聞，將與殺雞取卵無異。陳水扁時代推動經貿外交，企業家戴勝通配合前往海地投資，結果虧損累累，政府道歉了嗎？

台積電被稱為「護國神山」，幾家半導體業者共同築起了台灣引以為傲的矽盾，這是台灣經濟成長的核心，蔡政府切勿將之當成外交之矛，任意濫用。王美花更要記得自己是經濟部長，有責任維護島內企業的成長，不應把它們推到外交前線隨意揮霍。

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