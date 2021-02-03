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採購也搞逢中必反 蔡政府疫苗戰荒腔走板

記者 陳碧珠
國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗。（取材自環球時報）
國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗。（取材自環球時報）

對抗新冠病毒，疫苗是今年的主旋律。各國陸續開打且掀起搶購潮，台灣疫苗採購卻始終讓人看不清；大陸製造的疫苗不在候選範圍、陸資代理的疫苗談判破裂，未來若有大陸代工的國際疫苗是否下單？台灣疫苗採購是否真的沒有意識形態？

隨著中國大陸疫苗陸續在全球上市，指揮中心不只一次表示中國疫苗不在候選範圍，強調並非因為這一波疫情，而是緣自長期以來對中國疫苗製程的疑慮。但不只是中國製造，「中國銷售」似乎也成這次採購疫苗卡關的原因之一。

輝瑞與德國BNT合作疫苗，亞洲代理商是上海復星，上海復星在實驗階段就出資參與，也為中資色彩，導致台灣去年談判破局。如今局勢，想要跳過上海復星直接跟輝瑞談判，難度不低，除非走外交途徑向美國小量爭取。

指揮中心一方面指責有的國家超買疫苗達人口數四倍，呼籲大家別把疫苗當商品。但別忘了，新加坡人口僅536萬，已有11萬3000人注射第一劑疫苗；人口800多萬的以色列，施打速度更是全球第一，香港也預計2月施打。上述三個「小國」都採購輝瑞／BNT疫苗，台灣買不到疫苗到底是哪個環節出問題？疫苗戰打得荒腔走板，全民看得一頭霧水。  

依指揮中心之前公布，台灣採購2000萬劑，1000萬劑為牛津／AZ疫苗，現在AZ碰到歐盟與英國要求優先供應而排擠交貨，產能短缺之下，傳出可能交給中國大陸生產。如果成真，接下來，「中國代工」的國際疫苗要不要下單？台灣採購疫苗是否真的沒有意識形態，屆時才見真章。

疫苗 中國 台灣

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