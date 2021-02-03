過去稱「國際打壓」…陳時中改口：談判差 疫苗搶輸50國

指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

台灣 採購的疫苗 「下落不明」，前外交官批執政黨意識形態作祟，導致比50幾個國家晚取得疫苗；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 一改過去強調「國際打壓」態度，承認是國際談判和分配問題，「可以批評我方談判技術不好，或對候選疫苗要求高，但扯意識形態就遠了。」

被問及當初若與東洋簽約，台灣恐怕已取得「輝瑞／BNT」疫苗，陳時中強調情意不和即會破局。但前外交官介文汲點出，破局是採購過程參雜政治意識形態，犯了國際採購大忌，引發陳時中反擊是「無稽之談」。

去年11月中旬，陳時中公開表示「口袋已有疫苗」，堅信台灣能在今年第二季開打；去年12月30日透露，台灣採購疫苗面臨政治打壓，「今天高高興興公布，明天廠商可能被打壓被迫減量。」明示、暗示與中國大陸有關；上個月29日，再被問及台灣疫苗採購窘境，陳時中改口痛批大國超買，世界衛生組織不夠力。

另外，台大兒童醫院院長黃立民認為，台灣談判能力確實需要檢討，疫苗採購談判建立在「下單時機」，中央屢錯過時機，加上台灣一直未建立預採購制度，也導致一連串問題，現在不只是僅能捧著「加倍」鈔票買進，還可能要退一步購買保護力較差的疫苗保身。

針對指揮中心不斷調整說法，中國附醫感染科主治醫師王任賢表示，陳時中過去確實會用意識形態暗示國際採購狀況，但是讓疫苗採購破局的關鍵不是國際政治意識形態，反而是「內部政治力介入」。

王任賢說，陳時中願意開始檢討談判技巧或對候選疫苗要求高是好的開始，但也要注意別讓內部政治力介入，否則東洋事件還會再次發生。

對於疫苗採購，陳時中強調會盡全力排除障礙，冷鏈措施「沒有問題」，但前疾管局長蘇益仁曾呼籲，採購疫苗或是冷鏈設備皆是透過人民納稅錢建置，指揮中心一直以保密協定為由不願公布疫苗採購細節，對於「未簽署」保密協定的冷鏈系統應清楚對民眾報告，才是負責任政府。