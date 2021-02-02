大學學測作文題目 「如果我有一座新冰箱」引熱議

今年大學學測國文作文題目是「如果我有一座新冰箱」，引發熱議。(本報資料照片)

今年大學學測國文作文題目是「如果我有一座新冰箱」，引發熱議，不少人認為不好發揮。國語文寫作能力測驗閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏昨天說，本題希望考生透過冰藏什麼內容，抒發對美好生活的期待，若能虛實整合、富於巧思，便能獲高分。考生中有人想冰封美好的回憶，包括童年和青春、親情和友情，還有考生想將喜馬拉雅山放進冰箱。

大考中心昨說明學測國語文寫作能力測驗與英文考科非選擇題評分原則。林啟屏表示，在三千份抽樣考卷中，發現考生最喜歡放進冰箱的實體物是巧克力、水果、飯菜和汽水；虛體物則是回憶，包括親情和友情、童年和十七歲的青春。

林啟屏表示，考生作答若能從中引發剎那與永恆的時間想像，虛實整合才有深度。至於如何虛實整合，林啟屏表示，這牽涉到如何將情意感受與冰箱連結。

他舉例，一位考生寫到要把冰箱分為五格，四格存放春夏秋冬的水果。春是代表浪漫的草莓，夏是帶來衝浪心情的芒果，秋天放和秋天同顏色的柿子，冬放梨子。最後一格是把四季的花朵冰進來，讓他記得四季美好的時刻。這便是虛實整合，並用冰箱保鮮收束的例子。

林啟屏表示，能深刻描繪新冰箱的冰藏內容，由此連結美好生活、虛實整合、富於巧思者，得A+；能具體描繪新冰箱的冰藏內容，由此連結美好生活、文辭順暢者，得A。能表達冰藏之物與期待生活的連結，文辭平順者，得B+；能表達冰藏之物與期待生活的連結，文辭大致通順者，得B。僅能觸及冰箱內的食與物、文辭平淺者，得C+。無法掌握題旨、文辭拙劣者，得C。

至於有人對冰箱的量詞提出質疑，認為是一「台」冰箱不是一「座」冰箱，林啟屏表示，多數考生都是寫一「座」，就算寫一「台」也不算錯。

今年英文作文屬引導寫作，英文考科閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲指出，多數考生能做到第一段要求的「描述」，卻沒有能力著墨第二段要求的「批判性思考」，顯示台灣 學生習慣敘事，卻缺乏批判性思考。