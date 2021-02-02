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桃醫風暴延燒…蔡政府所謂的撐醫護：口水、鍵盤、哏圖

聯合報社論
桃醫疫情感染危機仍未解除，急診門口有病患進出。(記者葉信菉／攝影)
桃醫疫情感染危機仍未解除，急診門口有病患進出。(記者葉信菉／攝影)

衛福部桃園醫院院內感染連日掛零後，又驚傳四人確診，並擴及另一家醫院。其中，一名桃醫護理師一家七口竟出現六人確診，家中長者並在確診當天旋即病逝，讓人哀傷。桃醫管理的小縫隙變成大破口，甚至穿透防火牆進入社區，顯與指揮中心第一時間隔離研判失誤有關。就算政府將首批疫苗優先提供該院醫護施打，也只能說是遲來的防護，無法補償他們的創痛。

桃醫疫情爆發後，蔡政府全力為自己辯護，並將外界的質疑和建議都打為「不挺醫護」，全力圍剿；另一方面，則透過府、院、黨、網塑造「撐醫護」的溫情形象。有桃醫醫護聲稱，他們一年來因病人減少遭變相減薪、防疫津貼也受到刁難，對外更被下了封口令。桃醫醫護扛起國門防疫第一線的重責，卻未受到應有的尊重，如今又被政府當成掩護失職的人肉盾牌，情何以堪。

桃醫與其新屋分院是收治新冠患者的專門醫院，戍守國門最前線，機場入境出現症狀的旅客也都直送桃醫。但直到最近，外界才得知桃醫竟收治了全台五分之一的新冠病患，最高紀錄一天甚至曾收治30多名確診病患，醫護人員承擔的壓力與風險，外界難以想像。

過去一年來，蔡政府在享受防疫有成的光環時，這群在前線扛起抗疫重擔的醫護戰士卻未得到同等的重視與資源。最近疫情再度告緊，桃醫收治的患者從占全台八分之一升到五分之一，負擔愈來愈重。首位染疫的醫生，既要照顧確診病患，又在值班時接觸一般病患，足跡才會遍布全院紅黃綠區，因跨科支援而造成病毒擴散。事後從確診病例分布看，醫院分艙分流和感控管理早已破功，顯示該院收治這麼多確診病患，已超過其人力負荷。然而，陳時中卻以醫療量能充足為由，不斷放人進來。

由於桃醫是新冠專責醫院，一年來一般病患減少，導致原本依賴業績獎金的醫護人員形同變相減薪。據稱，該院有門診護理師協助新冠病毒篩檢，去年卻只領到1500元防疫獎金。桃醫醫護長期處於照護高壓又缺乏資源下，日久必然疲乏，產生防疫破口，並非偶然。

在院內群聚感染擴大後，該院院長發出公開信，表示醫護「沒有選擇戰場的權利」。話雖如此，但政府給了這些戰士多少武器作戰？陳時中個人盡享抗疫光環，但衛福部作為桃醫主管機關，又為抗疫醫護爭取了什麼？外界只看到，當疫情好時便往自己臉上貼金，疫情上升時就拿醫護當人肉盾牌，動輒將外界的質疑導向「不挺醫護」，以情緒勒索方式轉移自身之失職。

這場疫情，更令外界看到台灣防疫的漏洞，尤其篩檢能量被打出原形。桃醫爆發院內感染時，陳時中第一時間宣布全面篩檢2500位醫護及外部人員，次日卻大幅縮小為400人，令醫護惶惶不安。陳時中的急轉彎，可能原因是台灣檢驗能量根本不足，也始終未曾做大規模作戰的準備。此外，感染科醫生呼籲政府應提供一線醫師快篩工具，以便盡快篩出輕症患者；但這些工具始終闕如，衛福部卻不以為意。

說穿了，蔡政府高呼「撐醫護」，不外三招：一是翻過去和平醫院封院的舊帳打口水戰，二是利用側翼網軍帶風向圍剿質疑者，三由小編製作哏圖宣示「與醫護同在」。如此便宜行事，對得起第一線的醫護人員嗎？

桃園發生兩醫院感染危機，桃醫護理師一家六口染疫，但蔡政府卻只有口水、鍵盤、哏圖三招，這撐得起疫情防火牆嗎？

疫情 防疫 陳時中

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