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陳時中忙否認 疫苗取得是不能說的秘密？

記者 李樹人
輝瑞新冠疫苗在比利時興建面積有如足球場的「冰庫農場」儲存疫苗。（美聯社）
輝瑞新冠疫苗在比利時興建面積有如足球場的「冰庫農場」儲存疫苗。（美聯社）

為了澄清「十幾萬劑疫苗近日抵台」報導，指揮中心指揮官陳時中1日一早加開臨時記者會，連同下午原有記者會，整天下來，連續對三家媒體文稿內容，鄭重提出否認，至於疫苗採購進度隻字未提，只說「太早曝光，會影響談判。」

陳時中承認會盡力爭取，但擔心疫苗尚未取得，會因國際疫苗爭取的亂局，讓動態的疫苗取得可能產生變化，也必須要藉由記者會澄清，向相關分配爭取的單位表達態度，避免疫苗未能到手，反而造成民眾疑慮。

歐美各國早已開打新冠疫苗，鄰近新加坡已經開打，南韓預計2月中旬疫苗到貨，至於中國更是早已施打疫苗，反觀台灣疫苗採購遇到困境，指揮中心也坦承不如預期。

世界各國採購國際疫苗，大都公開透明，但台灣卻成了不可說的秘密，指揮中心「只能做，不能說」，擔心一說就破局、見光死，但刻意隱瞞，卻可能讓民眾更為恐慌。

事實上，台灣為防疫資優生，具有「你先打、我OK」的本錢，但桃醫爆發群聚，又連累第二家醫院，累積19人染疫，造成不少人恐慌，口罩戴得更勤，但疫苗終究為防疫根本，遲未傳來好消息，恐影響民心士氣。

歐美禁疫苗出口，採購國際疫苗益顯困難，也凸顯出台灣長久以來，從未重視及落實疫苗國家政策，平常時期還無妨，疫情嚴峻時，就見識研發底子是否深厚，還是三腳貓功夫。

「少量進口」如能成真，應可激起民心防疫士氣，即使難度高，相信指揮中心暗地努力中，準備給民眾一個驚喜。如政府能誠實告知民眾採購進度，公開透明，即使第一批疫苗數量不多，民眾必能體諒難處給予掌聲。

疫苗 台灣 防疫

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