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疫苗抵台-70℃保存 冷鏈物流大挑戰

記者彭宣雅、楊雅棠／台北2日電
華航看準新冠疫苗運送商機，開啟超低溫運送服務，添加乾冰後，運送保存溫度最低可達負80℃。（圖：華航提供）
華航看準新冠疫苗運送商機，開啟超低溫運送服務，添加乾冰後，運送保存溫度最低可達負80℃。（圖：華航提供）

儘管中央疫情指揮中心昨否認疫苗將抵台的訊息，但未來只要輝瑞疫苗抵台，疫苗就必須被存放在-70℃的超低溫環境下，政府相關配套要有所準備。目前國籍航空雖都稱低溫運輸沒問題，但疫苗抵台後的保存，恐怕對台灣現有冷鏈物流是一大考驗。

交通部民航局昨召開會議，邀集華航、長榮等兩大國航及相關單位，討論新冠疫苗冷鏈倉儲以及配送等技術問題。民航局表示，該會議已開好幾個月，主要討論疫苗運送的航空貨運流程，目前持續盤點準備中；兩國航則都表示，運送疫苗相關業務已準備好了。

華航、長榮：準備好了

知情人士表示，-70℃的超低溫設備並非台灣冷鏈物流倉儲的商業常規溫度，僅有國衛院以及民間少數實驗機構有此設備，除了維持一定溫度外，在全程低溫運輸配送上，會有很大的困擾。

另也有業界人士透露，去年一開始談論疫苗時，衛福部和經濟部就開始向民間業者探詢可能的冷鏈物流保存倉儲，包括曾探詢台灣某大冷鏈物流公司，規畫在其位於北部地區的醫藥專用倉儲進行更改，以利後續可能的疫苗保存。

該業界人士說，但由於時程問題，這家公司後續並沒有收到官方明確的規格以及需求。

此外，官方也曾經一度探詢南部某漁會，主要是漁會有超低溫倉儲設備，確實可以符合-70℃的疫苗保存溫度需求，但畢竟生鮮產品冷凍保鮮與醫用疫苗儲存的環境、規格、要求都非同一等級，最後也因此作罷。

指揮中心發言人莊人祥表示，冷鏈依據不同種疫苗而有不同，且相關廠商會自己處理。國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫指出，相關冷鏈存放設備都已建置好，現階段少量購買疫苗，都沒有問題。

疫苗 低溫 台灣

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