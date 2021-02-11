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矛盾、衝突…在台北所有議題都會被放大

記者謝汶均／台北11日電
同婚議題在台北吵得很凶，出了台北就好像都不存在。(本報資料照片)
同婚議題在台北吵得很凶，出了台北就好像都不存在。(本報資料照片)

「台北正處於矛盾、拉扯的狀態，但正朝著融合的方向前進，」專售社會議題書籍的獨立書店「左轉有書」負責人張慧如從社會議題角度看台北，「矛盾、衝突」是她為台北現況所下的註解，也正是在各種思想、立場的碰撞中，讓台北成為推動台灣社會思維前進的引擎。

「在台北，所有議題都會被放大，」張慧如表示，台北聚集了倡議各式議題的非營利組織，在他們籌畫下，與社會議題相關的活動、講座、遊行輪番在台北上演，也使台北成為不同思想激盪最劇烈的城市。「像之前同婚議題在台北就吵得很熱鬧，但離開台北後，好像沒有人聽過這些事情。很多在台北吵得很凶的議題，離開台北後，好像都不存在。」

2016年，在婦運團體工作的張慧如和友人決定開一間主打社會議題的獨立書店，希望透過販售社會議題書籍，以及開辦「左轉處方箋」讀書會，補足社會欠缺的思維，同時創造對話的氛圍與空間，為台灣各種對立問題找解方、開處方箋。

成立五年來，張慧如意外發現參與民眾的年齡層有擴大趨勢，過去參與左轉處方箋讀書會、討論社會議題的均以年輕人居多，但「這幾年滿多阿公、阿嬤也會來參加」，反映隨著網路興起、資訊交流便利，民眾對各種議題的對話、交流需求，也逐漸打破世代隔閡。

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