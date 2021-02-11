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信義區隔1條街「2個世界」…台北101緊鄰貧民窟

台灣新聞組／台北11日電
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）
信義區吳興街抬頭可見台北101（圖），曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子。（記者林麗玉／攝影）

大台北地區居民遷徙，「逐房價而居」或許是最佳寫照。台北已多年人口負成長，去年「脫北者」高達4萬多人，且大多是青壯族群；新北人口雖保持正成長，去年增幅卻是近年最低。新北房價台北化，加上區域發展失衡、交通不便等因素，「居住不正義」已成大台北地區日常，而且持續惡化中。

地下18公尺處，一輛捷運列車剛從國父紀念館站呼嘯而過；一路之隔的大巨蛋正在超過10公頃腹地園區加緊趕工。往前不到5分鐘車程，矗立眼前的是台灣地表第一巨塔、高度508公尺的台北101，彷彿代表首善之都睥睨全台。

內政部統計，去年第三季全國房價所得比平均值為8.66倍，全台房價最高的台北為15.29倍、第二名新北為12.16倍。換句話說，超過15年不吃不喝，才能買得起一間台北市房子。「台北居、大不易」是雙北市長共同的挑戰和夢魘。

29歲游先生從事服務業，六年來每天從基隆搭車到北市信義區上班，來回2.5小時，每天仰望著遙不可及的台北101。他曾想在台北定居，但不管買或租都無力負擔，「就算再過10年，在台北買房連想都不用想」。

住新店的王小姐，20年前買一戶老公寓，每坪才10多萬台幣，距離不到300公尺旁的重劃區近年蓋起大樓，每坪已喊到7字頭。另外，林口、淡水及汐止等新北「蛋殼區」，也上看3到4字頭，遑論雙和、板橋等地，房價直逼台北。

漫步在信義區的吳興街，抬頭可見高聳參天的台北101，但環繞四周紅磚蓋的老房子，公寓外牆斑駁、破落，儘管黃昏市場旁有建商設的都更整合站，但居民說，「這個站在那10多年了，連個影都沒有」。

文創工作者王韻萍住吳興街30多年，她自嘲是「住信義區旁的貧民窟」，眼看著北市許多區開始推都更，住了幾十年的家卻愈來愈老，市容也更醜。

交通塞車苦 提前2小時出門

高房價掀起「移民潮」，加上區域發展失衡，新興發展地區成為重災區，以港湖汐止及林口淡水最嚴重，問題都是「交通」。在內科上班的40歲許先生抱怨，他住汐科火車站附近，每天上班都要提早2小時出門「很崩潰」。

雙北房價高，到底有無解方？學者張金鶚指出，第一是讓市場健全、資訊透明，價格、銷售率不要騙人；第二就是囤房稅，落實後價格就不會被炒作。根據學術研究，提高持有成本是一個方法，但要看政府有沒有魄力去做。

信義區吳興街抬頭可見台北101，曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，...
信義區吳興街抬頭可見台北101，曾被網友形容是「台北市的貧民窟」，除有老舊公寓，還有紅磚蓋的老房子（圖）。（記者林麗玉／攝影）

房價 台灣 內政部

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