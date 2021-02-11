疫情打趴廉航 台灣旅遊市場重新洗牌

疫情衝擊，台灣虎航也投入國內航線。(本報資料照片)

新冠疫情 不停，台灣 民眾出不了國，改在境內旅遊，讓旅遊市場重新洗牌。旅遊航空業者認為，廉航自助旅遊短期恐難重現。

中央社報導，不少旅遊業者出不了團，紛紛將境外旅遊業務的人力轉進國旅。離島及花東旅客爆量，華信、立榮兩家飛離島的航空公司放大機型，原本只飛國際航線 的台灣虎航也投入國內航線。

不過，國旅提供不了長途飛行與逛機場買免稅品的經驗，華航、長榮、星宇航空公司因而相繼推出「偽出國」行程。郵輪公司也不落人後，星夢郵輪攜手雄獅旅遊載著旅客繞經日本與那國島，公主遊輪提供金、馬、澎的跳島遊，還有三家旅館集團推出包河輪、賞河景、住五星級飯店的行程。

據報導，台灣虎航曾推出台灣到澳門未稅699元（台幣，以下同）機票，Airasia、越捷航空也有東南亞航點不含稅零元的促銷票，但那已成為歷史。現在即使是淡季，也不再有千元以下機票。越洋航線在去年1月初疫情爆發之前，還有台灣往返洛杉磯含稅近2萬元的華航機票 ，到了今年1月，同樣航線的票價已飆到6萬5000元。

報導稱，航空界分析，全球航空業旅客量幾乎只剩不到3%，根本不必促銷，加上經營成本墊高，票價自然回歸市場機制。即使疫情結束，防疫成了日常，從前的便宜票價也回不來了。

易遊網行銷長陳志豪表示，這波疫情導致廉價航空紛紛收攤，傳統航空航班大幅減少，機票變貴，即使以後各國解封，出國旅遊成本將很難降低。