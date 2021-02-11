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疫情衝擊台灣旅遊 百億商機飛了 恐寫下連5年衰退紀錄

記者楊文琪／台北11日電
疫情干擾，今年春節假期國旅商機大受影響。（本報資料照片）
疫情干擾，今年春節假期國旅商機大受影響。（本報資料照片）

新冠疫情陰霾揮之不去，今年春節假期國旅商機大受影響，據估計，逾百億台幣商機就這樣飛了。若疫情不斷，交通部官員推估今年國旅人次會繼續減少，恐寫下連五年衰退紀錄。

去年1月底爆發新冠肺炎疫情，各國紛紛管制出入境旅客，不只台灣民眾無法出國，還因境內出現感染病例，暫時不敢出遊，2月中旬以後到6月下旬，國旅人次銳減，首當其衝的各大眾運輸工具和觀光相關行業，莫不叫苦連天。

6月下旬疫情趨緩，民眾敢出門旅遊，交通部官員表示，受疫情影響，上半年國旅狀況相當慘澹，雖然7至10月國旅大爆發，也彌補不了上半年慘跌的旅客量，以此推估，去年國旅人次仍可能負成長，亦即會出現連續四年負成長，今年國旅人次能否轉為正成長，端視疫情狀況而定。

據觀光局調查統計，2016年國旅總旅次達2億1940萬，為歷史最高紀錄，之後開始下滑，2017年還有2億1364萬旅次，2018年和2019年國旅總旅次都沒有破2億。

至於今年受疫情衝擊減損的觀光商機，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，以今年春節觀光、餐飲產值推估，全台房間數22萬間房，可住60萬人次，每人花費3000元（台幣，以下同），每天產值約18億元；一日遊以180萬人、每人1000元試算，共約18億元；半日遊以500萬人、每人500元試算，共約25億元。

以上觀光產值加總每天有61億元，春節假期七天觀光產值共達427億元，如今因疫情影響，若減少兩成民眾外出觀光，等於觀光產值將蒸發85億元。

台灣燈會已宣布停辦，觀光局投入的2億元經費已然白費，加上燈會期間可創造的百億商機沒了，各地方宮廟春節進香活動，各地方政府舉辦的元宵燈會、台南蜂炮、平溪天燈等，都停辦或延期，整體觀光產值蒸發金額至少上百億元。

觀光 疫情 台灣

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