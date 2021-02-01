新聞眼／台灣可以等？疫苗戰 步步錯

輝瑞疫苗。(路透)

早在去年5月，副總統賴清德就曾經表示，新冠疫情 能否守住下半場，關鍵在疫苗 。不過疫情指揮中心顯然沒把這句話放在眼裡，甚至到了9月，衛福部長陳時中還說台灣 有時間觀察疫苗的安全性和有效性，「台灣有本錢可以等」。這一等，果然就讓台灣失去了多次疫苗採購的良機。

從疫情開始，政府的疫苗政策多變。去年上半年，幾乎把疫苗的重心放在「本土疫苗研發」上，各種吹噓疫苗研發進度的大內宣不絕於耳，似乎連衛福部也相信了這些宣傳。於是當各主要國家都多方投資各個疫苗、分散風險之際，台灣卻仍堅持「以發展新冠疫苗培植疫苗產業」的政策，鑄下了錯誤的第一步。

但放眼各國疫苗發展，跨國性研究非常普遍。如BNT／輝瑞疫苗，就是德國和美國共同合作，甚至也有中國大陸合作的影子。台灣疫苗研發基底不弱，但最大的軟肋是因為疫情不嚴重，以致難以做有效的人體臨床實驗。政府一直在談跨國合作，但實際上在疫苗的層面，台灣卻幾乎是單打獨鬥，也看不到政府有什麼努力協助廠商取得與國外的合作，「只有國家隊，沒有加入國際隊」，可說是錯誤的第二步。

去年下半年，本土疫苗進度已經無法期待，「外購」似乎成了不得不的選擇。但即使是在外購政策上，政府犯下的錯誤也是不勝枚舉。首先排除了大陸疫苗，不能說沒有政治力介入的影子。接著又因為不知名的原因，拒絕東洋與BNT的交易，讓台灣最後一次失去率先取得疫苗的先機。相關交易為何破局，衛福部迄今仍提不出有說服力的說法。至此外購疫苗只能受制於人，已是無法避免的結果。

及至去年底到今年年初，陳時中宣布完成外購疫苗，然後又說因各種因素破局、延遲，一下推給大國超買，一下說是印度工廠大火，再接著說是因歐盟禁運；但若在任何一個關鍵時機，衛福部都盡早出手，又豈會因大火、禁運就拿不到疫苗？可以說，在疫苗上，指揮中心幾乎做錯了所有的事。

如今有消息指出，可能有少量的疫苗將在近日運抵台灣，供一線醫療人員使用。不管從哪個角度看，有疫苗可用當然很好；但以目前傳出的數量看，根本不夠給所有醫護人員使用，這不免令人擔心，這次少量的進口，是只求政治交代？還是有接下來量能有疫苗會陸續抵達？如果是前者，那就是作秀居多了。