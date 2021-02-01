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「現在談買疫苗太慢」蘇益仁：阿查爾訪台 蔡就該爭取

記者楊雅棠、黃惠群／台北1日電
美國衛生部長阿查爾（左）去年曾訪台。（中央社）
美國衛生部長阿查爾（左）去年曾訪台。（中央社）

英國在12月時率先開打新冠肺炎疫苗，台灣原本對疫苗採購也樂觀以待，預計3月可拿到疫苗。但近日卻傳出台灣訂購千萬劑的牛津／AZ疫苗受歐盟出口管制而卡關。對此，前疾管局長蘇益仁說 ，各國代表採購疫苗者大都是總統、總理等層級，美國衛生部長阿查爾去年9月來台時，蔡英文總統應把握此時機，向莫德納爭取疫苗。

蘇益仁舉例，以色列與藥廠就談了近20次，最後還是高價採購，「現在再來談疫苗採購已經太慢」。指揮中心究竟是派誰去談疫苗，外界不得而知，但談疫苗的人物代表絕對不能以平時採購流感疫苗層級的官員。

他指出，去年8、9月就明顯看出廠商公布的疫苗數量嚴重不足，代表全球都在搶疫苗。但指揮中心當時卻覺得能夠分到足夠疫苗，這是「天真的想法」，就算COVAX平台說會公平分配，但很難做得到。

台灣研發型生技新藥發展協會理事長、前疾管局長張鴻仁認為，現在重點不在我們多快或出多高價購買國外疫苗，如果台灣沒有自給自足的疫苗產業，都難以在第一時間拿到疫苗。

張鴻仁認為，疫苗產業沒有建立是連串政策的疏失，無法歸咎哪一任政府。但至少現在已有兩家國產疫苗進入第二期，期許趁著這次疫情，建立起台灣的疫苗產業和整個供應鏈。

流感疫苗 台灣 美國

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