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新聞評論／確診即亡留遺憾 台防疫別輸在下半場

聯合報社論
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚疫情延燒，目前部桃醫聚感染已累積19人確診，其中1例死亡。（記者余承翰／攝影）
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚疫情延燒，目前部桃醫聚感染已累積19人確診，其中1例死亡。（記者余承翰／攝影）

在接連四天「零本土」之後，出現了一天「四本土」確診的紀錄，顯示部立桃園醫院的疫情還在延燒，並未止息。更遺憾的是，其中三人皆為稍早染疫護理師的家人，導致她一家七口已有六人染疫，護理師的八旬婆婆更在確診當日病逝。這家人的遭遇，令人同感哀慟。相形之下，當天指揮中心快訊將四個本土案例區隔淡化處理，明顯不成比例。

嚴格而論，案907這位婆婆死於新冠肺炎，不能不說是指揮中心處理桃醫院內感染的一項疏失。在此之前，案863的桃醫護理師因工作染疫，在不知情下回家傳染給丈夫和女兒；照理說，指揮中心應該特別關注她一家的健康狀況才對。但指揮中心上月18日對她同住之家人採檢，一採驗出陰性後，只令其餘四名家人共同居家隔離，未將他們分開安置，也未特別留心他們的健康狀況。直到28日，這位婆婆身體不適，次日更出現呼吸困難，指揮中心才安排她二次採檢。遺憾的是，她在二採確診之後，當夜即不治辭世。

台灣號稱防疫模範生，卻發生病患確診當天即告死亡的事，連治療的機會都沒有，當然嚴重扣分。指揮中心短短時間要處理桃醫5000多名新隔離者，因人數龐大，或許無法照顧到所有細節。但這家人先前已有三人染疫，生活上又密切接觸，當然應列為重點觀察對象，不可因一採陰即以為沒事。但最後這婆婆發現確診，卻是12天後嚴重惡化時，已來不及搶救。儘管指揮中心強調，她生前罹有多項慢性疾病，這終不能掩蓋她因新冠肺炎而死的事實。

案907在上月29日深夜病逝，指揮中心30日才將她列為確診案例，顯然慢了一步。大家若不健忘，台灣去年2月也發生過「死後才發布確診」的案例，即案19的台中「白牌車司機」。這名司機因為沒有旅遊史，其呼吸道疾病僅被當成一般肺炎治療，而未當成疑似感染者收治隔離，導致他傳染給母親、弟弟、妹妹和外甥女婿四人。後來查出他可能因接送大陸返台浙江台商而染疫，雖無「旅遊史」，卻有「接觸史」。

正因白牌司機的特殊感染途徑，指揮中心才產生警覺，下令基層疫調必須加強「接觸史」的追蹤。不料事隔一年，類似的家族群聚感染重演，而且規模更大。當時收治白牌司機的醫院，和桃園醫院一樣是直屬衛福部的彰化醫院；前後兩起，難道是指揮中心忘了前事之師？

迄今為止，桃醫的院內感染事件已擴及19人，超乎最初預期的規模。不僅如此，這波感染又因第一時間未妥善控制，延燒「平鎮某醫院」，有家屬因陪病在另一家醫院遭到感染。指揮中心將此定調為「第二家院內感染」，其實並不準確，因為該院並未發生病患或醫護遭感染事件。因此，被點名的醫院也公開否認該院發生院內感染。問題是，在有大批民眾因去該院看診而被要求隔離的情況下，再爭辯這算是「院內感染」或「社區感染」，其實已意義不大。重要的是，指揮中心必須將防火牆布建到足夠嚴密的地步，絕不能再有第三家醫院中鏢。

正當桃園疫情吃緊，台灣對外疫苗的採購又出現無法如期交貨的變數；這樣的情勢，說明指揮中心過去半年「以逸待勞」的輕鬆時刻已過去了。現在開始，必須繃緊神經雙管齊下，一方面謹慎因應疫情，一方面積極搶購疫苗。否則，台灣極可能贏了上半場，卻輸掉下半場。從去年的白牌司機，到今年的護理師婆婆，家庭群聚感染的悲劇不能再發生了！

台灣 疫情 疫苗

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