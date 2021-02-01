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確診者來過 遊客退潮 九份攤商「快哭了」

台灣新聞組／綜合1日電
案908曾於1月25日下午到過九份老街的消息傳開後，商家形容遊客「退潮」速度比平常假日快很多。（記者葉信菉／攝影）
案908曾於1月25日下午到過九份老街的消息傳開後，商家形容遊客「退潮」速度比平常假日快很多。（記者葉信菉／攝影）

中央疫情指揮中心昨公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍布九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。指揮官陳時中強調，這些足跡都是在可傳染期之前，公布足跡，只是讓大家注意。

案908足跡所到的餐飲店都宣布歇業加強消毒，商家們更擔心好不容易因國旅熱潮回溫的商機將再受創，九份老街一名香腸攤老闆直言憂心遊客會更少，「快要哭了」。

昨天天氣不錯，上午就有遊客湧入九份，停車場停八成滿，遊客在老街、豎崎路來來往往，下午2時宣布案908曾到過九份老街，消息很快傳開，遊客「退潮」速度比平常假日快，商家苦水往肚裡吞。

案908在1月25日下午到九份老街遊玩，其中一個多小時待在阿妹茶樓。阿妹茶樓經理許立育說，店內每天定時清潔消毒，每周再由清潔公司消毒，已馬上聯絡清潔公司加強消毒，暫停營業到明天。

九份其他商家也擔心生意變差，阿柑姨芋圓人員說，商家都會提醒客人戴口罩，注意防疫，但被點名後，遊客一定會變少，「加減會擔心」。

擺攤賣香腸林姓業者說，政府開放萊豬進口，上門客人就變少，如今九份列入確診者足跡範圍，猜想今天起遊客就會減少，「快要哭了」。也有商家信心喊話，新北環保局前晚就來消毒，這兩天也會加強消毒，現在反而是「最安全的時候」。

案908在1月26日曾到桃園市龜山區餃子樓中樓用餐，店家昨天貼出公休公告；當地的大湖里長蔡招治說，店家大前天（1月29日）大消毒後就未營業，希望確診者只是外帶食物，口罩沒拿下，「不然這個年恐怕難過了」。

案908也到過大溪老街，游記百年油飯就在老街附近，店家表示開店前、整理餐桌和打烊時都會消毒，桌子也有放隔板讓客人安心食用，指揮中心公布足跡後，今起暫停營業三天。

確診者到過的佛光山寶塔寺、永福金寶塔都指出，先前就每天消毒，嚴格管制人流，法師已決定暫停開放。

案908曾到過大溪老街，當地里長表示可能消息下午才公布，遊客量沒有明顯影響。不過...
案908曾到過大溪老街，當地里長表示可能消息下午才公布，遊客量沒有明顯影響。不過最近疫情嚴峻，老街遊客似乎不若以往多。（記者胡經周／攝影）

陳時中 疫情 防疫

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