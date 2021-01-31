一個美麗錯誤 金門老街掀北非風

金城鎮市區也出現摩洛哥式建築，旁邊滿是動輒一棟上千萬台幣的房子，引起民眾議論。(記者蔡家蓁／攝影)

「這樣拍啦，臉比較小…」，幾個觀光 客在一處具摩洛哥風的頹圮建物內拍照，這場景原本平淡無奇，但這建物卻是位在金門的沙美老街，與隔壁傳統閩式建築相比顯得突兀。沙美摩洛哥近年在網上暴紅，其實這是金門縣府危樓加固工程「美麗的錯誤」。

摩洛哥風 遍布金門

金門縣金沙鎮的沙美老街，是金門最早形成的市街之一，可追溯至宋代，隨著時代凋零，不少空屋無人居住頹圮損壞。2006年經正名暨保存案後，荒蕪的沙美老街漸受關注，數年前縣府開始補助各鄉鎮公所處理頹屋或清理危屋後，各地陸續冒出摩洛哥風建物。

當地耆老說，沙美老街主體為八街八巷的特殊格局，被稱為「八卦 街」，內部曲折的巷弄，可避強風，也就是「曲巷冬暖。街區為防範海盜入侵，二樓設有十六道隘門且二樓的女兒牆能相通，方便居民聯合抵禦外敵，全盛時期曾是金東最繁華的街道。

後來人口外移，商店改集中到鄰近的金沙戲院附近，老街慢慢沒落，甚至有傾倒危險。2015年，縣府基於安全考量，將部分頹屋的牆壁，塗上土黃色的泥灰加以穩固，乍看卻有北非風情，沙美老街成為「廢墟控」必朝聖熱點。

縣府統計，七年前開始補助各鄉鎮公所處理頹屋或清理危屋，到去年已完工的加固建物共389件，摩洛哥風廢墟不只在沙美，已遍布全縣。

有人反對：抹滅傳統

從台灣 返鄉的老街居民張小姐，對以閩式建築或洋樓聞名的金門，陸續吹起北非風，非常不能諒解。她說，「沙美摩洛哥」等同全面抹滅掉金門傳統建築的紅磚瓦、石材等元素，暴紅只是「僥倖」，不表示這樣「粉飾太平」、「便宜行事」的假三合土修護方式是正確的，縣府不能「一錯再錯」。

有人接受：創造商機

不過也有居民認為乾脆將錯就錯，王先生說，「沙美摩洛哥」暴紅後，整個沙美商圈都熱鬧起來，「我是不懂文化保存啦，但覺得顧巴肚比較重要」，如果可創造居民商機，大家就不要太計較。