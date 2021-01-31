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桃醫群聚增4例 爆首例死亡…疫情擴大陳時中「心情沉重」

記者陳婕翎、陳碧珠／台北31日電
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚疫情延燒，30日宣布新增四例本土病例，且因確診病例到平鎮某醫院看診，使疫情延燒到第二家醫院，指揮中心已擴大匡列接觸者並採檢醫護人員。晚間一名病患被送至部桃，醫護人員全副武裝不敢輕忽。（記者余承翰／攝影）
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚疫情延燒，30日宣布新增四例本土病例，且因確診病例到平鎮某醫院看診，使疫情延燒到第二家醫院，指揮中心已擴大匡列接觸者並採檢醫護人員。晚間一名病患被送至部桃，醫護人員全副武裝不敢輕忽。（記者余承翰／攝影）

衛福部桃園醫院群聚事件擴大，繼連續五天零確診後，昨天新增四名本土案例，三名是案863染疫護理師同住家人，其中80多歲婆婆、案907，前天確診後隨即病逝，成為桃醫群聚感染首例死亡個案；第四名為案889於「桃園平鎮某醫院」就醫時的接觸者案908，這也讓疫情擴散至第二家醫院。

指揮中心指揮官陳時中說，案863這家人共七人全住院，六人確診，一人採檢陰性但也需隔離，「全家人壓力非常大」。院內醫護人員得知噩耗，直呼不捨，大家都很錯愕，很擔心案863狀況，院內很「低氣壓」。

桃醫群聚事件累計已19人確診，且擴及另一醫院，社區感染迫在眉睫。前疾管局長蘇益仁表示，目前感染源確定，尚在可控範圍，但疫情似乎在擴大，發生社區感染也不會意外。振興醫院感染科主任李明政表示，案863一家六人染疫，「發生社區感染前，必定先發生家庭群聚」，他擔心社區防火牆被突破。

陳時中昨天指出，案863護理師同住家人為案907、909、910，分別為其80多歲的婆婆、20多歲女兒及80多歲公公，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離，其中案907於1月28日出現食欲不振、倦怠、發燒等症狀，隔日因症狀持續有咳嗽、呼吸困難安排就醫，檢驗結果為陽性。

案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，1月29日病況急轉直下。由於家人簽「不施行心肺復甦術（DNR）」，於29日晚11時58分離世，也成為桃醫群聚事件第一起死亡案例，是台灣因新冠肺炎死亡的第八例。

擴大匡列接觸者 採檢醫護

桃醫疫情如今蔓延至第二間醫院，指揮中心發言人莊人祥表示，將擴大匡列1月18日及23日上午在案889所處候診區相關人員，包含醫院工作人員、病人及陪病者，進行居家隔離及採檢。但莊人祥認為，目前「桃園平鎮某醫院」高風險區僅限該門診候診區，且並非執行醫療照護造成，也沒有醫護感染，環境已清消，無感染疑慮。

事隔多日再現確診者，陳時中坦言，「心情比較沉重」，但強調已提前擴建防火牆，新增確診者仍在防火牆內，個案確實在潛伏期有社區活動史，但研判不具傳播力，評估桃醫疫情並沒有升級。

部桃群聚感染事件最新案例關聯圖 資料來源／指揮中心 製表／陳婕翎、陳碧珠、陳雨鑫
部桃群聚感染事件最新案例關聯圖 資料來源／指揮中心 製表／陳婕翎、陳碧珠、陳雨鑫

疫情 陳時中 高血壓

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