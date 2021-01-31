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1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

黑白集／買疫苗慢幾拍 只會怪大國超買?

黑白集
指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）
指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

對新冠疫情的反應，沒有幾個國家比以色列更快；這是BBC去年4月對各國防疫的評價。因為早在去年1月以色列就禁非必要出國，並要求疫區回國人民居家隔離。果然，在當前國際疫苗爭奪戰，以色列再度傲視全球。

台灣疫苗採購不順，衛福部長陳時中把矛頭指向「大國超買」。其實去年世衛組織就呼籲大國富國別搞「疫苗民族主義」，大量搶購壟斷疫苗，導致貧國難以控制疫情。世衛等主導的COVAX機制，就是希望疫苗公平分配給世界。

但國際社會從來就講現實，至少搶到疫苗，其國民看到的是政府超前部署及超強執行力，而不是要求發揮全球大愛。大國超買早可預見，蔡政府大內宣厲害，購疫苗卻慢幾拍，還因政治利益與意識形態夾纏，搶不到疫苗，該怪自己部署落後、執行力弱，甩鍋大國只是卸責。

現在全球車用晶片荒，德、日、美政府紛紛要求台灣政府「喬」晶片，於是出現「晶片換疫苗」之議。有人認為兩事不相干。而德國經長致函台經長王美花要晶片，王美花請德國幫忙拿疫苗，德國媒體也認為是「不尋常的反向交易」；但不偷不搶沒壟斷也算公平交易，否則政府喬晶片更是破壞商業機制。美國拜登政府本周將與王美花和晶片廠商視訊施壓擠產能；大國要晶片，台灣反向要疫苗又何妨！

疫苗 台灣 德國

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